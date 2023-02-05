Фахівці Міністерства охорони здоров’я України в черговий раз роз’яснили, коли слід викликати бригаду швидкої медичної допомоги і в яких випадках диспетчер може нам у цьому відмовити.

– Минулого тижня на лінію 103 надійшло понад 153 тис. дзвінків. Бригади здійснили 69 222 виїзди (45% викликів). Майже 26% людей потребували лише телефонного консультування. До 5% дзвінків були помилковими, – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

В Україні визначено чіткий перелік підстав, за якими бригада виїжджає на виклик. Він регламентований наказом МОЗ 583 від 26.03.2021.

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Якщо під час спілкування диспетчер не виявить підстави для виїзду швидкої, пацієнт отримає консультацію по телефону. Також його можуть направити до сімейного лікаря, якщо стан не є невідкладним, але вимагає огляду та обстеження.

Коли потрібно дзвонити на 103:

проблеми з диханням (ускладнене, задишка) або його відсутність;

ознаки масивної кровотечі;

біль, відчуття стиснення в грудній клітці;

втрата свідомості або його сплутаність;

ознаки інсульту або інфаркту;

інші стани, які загрожують здоров’ю та життю.

У МОЗ також нагадали, що висока температура сама по собі не є підстава для виклику бригади екстреної медичної допомоги.