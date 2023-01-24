Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

ВООЗ передала МОЗ 26 швидких, зокрема і 20 реанімобілів для перевезення тяжкопоранених

24 Січня 2023, 10:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
швидкі від ВООЗ

Бюро ВООЗ в Україні передало Міністерству охорони здоров’я 26 автомобілів швидкої допомоги для забезпечення невідкладних потреб пацієнтів у сфері охорони здоров’я під час війни.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що до складу пожертви увійшли шість автомобілів для перевезення пацієнтів та 20 реанімобілів, обладнаних кисневими балонами, дефібриляторами, транспортними апаратами ШВЛ та іншим медичним обладнанням, що дозволяє транспортувати тяжкопоранених.

Зараз дивляться

Читайте також:
хіміотерапія, крапельниця, лікарняВсі лікарні з генераторами, а пацієнти можуть отримати екстрену допомогу – МОЗ

Зазначається, що, починаючи з 24 лютого 2022 року, ВООЗ та її партнери передали Міністерству охорони здоров’я України понад 30 автомобілів швидкої допомоги. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу.

У МОЗ нагадали, що з початку війни ВООЗ доставила в Україну понад 2 тис. тонн медичних засобів, що рятують життя. Серед них: електрогенератори, автомобілі невідкладної допомоги, запаси кисню для медичних установ, матеріали для надання допомоги при травмах і проведення невідкладних оперативних втручань, медикаменти для лікування неінфекційних захворювань і багато іншого.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні ВООЗ МОЗ України Швидкі
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь