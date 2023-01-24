Бюро ВООЗ в Україні передало Міністерству охорони здоров’я 26 автомобілів швидкої допомоги для забезпечення невідкладних потреб пацієнтів у сфері охорони здоров’я під час війни.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що до складу пожертви увійшли шість автомобілів для перевезення пацієнтів та 20 реанімобілів, обладнаних кисневими балонами, дефібриляторами, транспортними апаратами ШВЛ та іншим медичним обладнанням, що дозволяє транспортувати тяжкопоранених.

Зараз дивляться Читайте також: Всі лікарні з генераторами, а пацієнти можуть отримати екстрену допомогу – МОЗ Зазначається, що, починаючи з 24 лютого 2022 року, ВООЗ та її партнери передали Міністерству охорони здоров’я України понад 30 автомобілів швидкої допомоги. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу. У МОЗ нагадали, що з початку війни ВООЗ доставила в Україну понад 2 тис. тонн медичних засобів, що рятують життя. Серед них: електрогенератори, автомобілі невідкладної допомоги, запаси кисню для медичних установ, матеріали для надання допомоги при травмах і проведення невідкладних оперативних втручань, медикаменти для лікування неінфекційних захворювань і багато іншого. Фото: МОЗ

Джерело МОЗ

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