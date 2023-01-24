Бюро ВОЗ в Украине передало Министерству здравоохранения 26 автомобилей скорой помощи для обеспечения неотложных потребностей пациентов в сфере здравоохранения во время войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что в состав пожертвования вошли шесть автомобилей для перевозки пациентов и 20 реанимобилей, оборудованных кислородными баллонами, дефибрилляторами, транспортными аппаратами ИВЛ и другим медицинским оборудованием, что позволяет транспортировать тяжелораненых.

Сейчас смотрят

Читайте также: В Минздраве презентовали уникальную для Украины модель восстановления психического здоровья

Отмечается, что, начиная с 24 февраля 2022 года, ВОЗ и ее партнеры передали Министерству здравоохранения Украины более 30 автомобилей скорой помощи. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза.

В Минздраве напомнили, что с начала войны ВОЗ доставила в Украину более 2 тыс. тонн спасающих жизнь медицинских средств. Среди них: электрогенераторы, автомобили неотложной помощи, запасы кислорода для медицинских учреждений, материалы для оказания помощи при травмах и проведение неотложных оперативных вмешательств, медикаменты для лечения неинфекционных заболеваний и многое другое.

Фото: Минздрав