Предоставление ассистивных технологий и вспомогательных средств реабилитации — важный шаг в обеспечении качественной медицинской помощи и поддержки лиц с инвалидностью.

Отныне каждый такой пациент сможет получить все необходимое бесплатно и прямо в медицинском учреждении.

Процедура определения потребности в таких средствах становится быстрой и доступной, начиная от первичного обследования, которое проводит мультидисциплинарная реабилитационная команда.

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Если пациенту нужны средства для кратковременного пользования в стационарных условиях, он должен их получить в реабилитационном отделении, где проходит лечение.

Что касается протезов и изделий длительного пользования (инвалидные кресла, ортезы и т.д.), то после согласования с мультидисциплинарной реабилитационной командой конкретного типа и модели, пациент может самостоятельно выбрать изготовителя.

При этом протезиста-ортезиста, который присоединится к составу мультидисциплинарной реабилитационной команды, предоставит протезное предприятие или протезист, который работает в медицинском учреждении.

Кроме того, членами мультидисциплинарных реабилитационных команд медицинских учреждений будут также социальные работники, которые будут помогать пациентам. Соответствующий пилотный проект уже запущен в 19 больницах Украины.