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Восстановлено почти 800 медучреждений: В Минздраве продолжают ремонт объектов, пострадавших от войны

11 сентября 2023, 14:26
Ольга Боднарчук редактор
Восстановлено почти 800 медучреждений: В Минздраве продолжают ремонт объектов, пострадавших от войны

Украина продолжает активный процесс восстановления медицинских учреждений, которые были повреждены в результате войны. По информации Министерства здравоохранения Украины, было восстановлено почти 800 медицинских учреждений в течение последних 18 месяцев.

За этот период 384 медицинских объекта были восстановлены в полном объеме, в 415 учреждениях проведен частичный ремонт и восстановление.

Больше всего ремонтных работ провели в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Это обусловлено количеством вражеских терактов по медучреждениям регионов.

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Минздрав отмечает, что процесс восстановления медицинской инфраструктуры продолжается. Это является обязательным для обеспечения граждан медицинскими услугами и доступом к инфраструктуре для здравоохранения.

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Фото: Татьяна Доцяк

Источник
Мінреінтеграції
Теги
Лікарні МОЗ Украины Реконструкція
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