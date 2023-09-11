Україна продовжує активний процес відновлення медичних закладів, які були пошкоджені внаслідок війни. За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, було відновлено майже 800 медичних закладів протягом останніх 18 місяців.

За цей період 384 медичних об’єкти було відновлено в повному обсязі, у 415 закладах проведено частковий ремонт та відновлення.

Найбільше ремонтних робіт провели у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Це зумовлено кількістю ворожих терактів по медзакладах регіонів.

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МОЗ зазначає, що процес відбудови медичної інфраструктури триває. Це є обов’язковим для забезпечення громадян медичними послугами та доступом до інфраструктури для охорони здоров’я.

Фото: Тетяна Доцяк