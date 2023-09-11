Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Відновлено майже 800 медзакладів: У МОЗ продовжують ремонт об’єктів, які постраждали від війни

11 Вересня 2023, 14:26
Ольга Боднарчук редактор
Відновлено майже 800 медзакладів: У МОЗ продовжують ремонт об’єктів, які постраждали від війни

Україна продовжує активний процес відновлення медичних закладів, які були пошкоджені внаслідок війни. За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, було відновлено майже 800 медичних закладів протягом останніх 18 місяців.

За цей період 384 медичних об’єкти було відновлено в повному обсязі, у 415 закладах проведено частковий ремонт та відновлення.

Найбільше ремонтних робіт провели у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Це зумовлено кількістю ворожих терактів по медзакладах регіонів.

Зараз дивляться

МОЗ зазначає, що процес відбудови медичної інфраструктури триває. Це є обов’язковим для забезпечення громадян медичними послугами та доступом до інфраструктури для охорони здоров’я.

Читайте також:
воозПрипинити напади на медзаклади України: 88 країн підписали резолюцію-протест ВООЗ

Фото: Тетяна Доцяк

Джерело
Мінреінтеграції
Теги
Лікарні МОЗ України Реконструкція
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь