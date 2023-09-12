Якщо пацієнту потрібні засоби для короткотривалого користування в стаціонарних умовах, він має їх отримати у реабілітаційному відділенні, де проходить лікування.

Щодо протезів та виробів довготривалого користування (інвалідні крісла, ортези тощо), то після узгодження з мультидисциплінарною реабілітаційною командою конкретного типу і моделі, пацієнт може самостійно обрати виготовителя.

При цьому протезиста-ортезиста, який долучиться до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди, надасть протезне підприємство або протезист, який працює в медичному закладі.

Крім того, членами мультидисциплінарних реабілітаційних команд медичних закладів будуть також соціальні працівники, які допомагатимуть пацієнтам. Відповідний пілотний проєкт вже запущено в 19 лікарнях України.