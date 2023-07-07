Эксперты Министерства здравоохранения Украины расписали, какие прививки следует делать в случае разных хронических заболеваний.
Вакцинация от пневмококковой инфекции и ежегодная вакцинация от гриппа необходимы, если у человека:
- болезнь легких (астма, хроническое обструктивное заболевание легких);
- муковисцидоз;
- сахарный диабет всех типов;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- установка кохлеарного импланта (электронное устройство, которое вживляется в ухо при потере слуха);
- патология селезенки или отсутствие этого органа;
- иммунодефицитные состояния разной природы.
Вакцинация от гепатитов А и В важна людям:
- с заболеваниями печени;
- с нарушениями свертывания крови;
- с анемией;
- с потребностью в диализе;
- с разнообразными иммунодефицитными состояниями (может потребоваться дополнительная доза вакцины от гепатита В).
По словам экспертов, в случае иммунодефицитных состояний также желательно привиться от вируса папилломы человека и менингококковой инфекции.
А вот вакцинация живыми ослабленными вакцинами, а именно БЦЖ, от ветряной оспы, от кори, паротита и краснухи, от ротавируса и оральной вакциной от полиомиелита – в случае иммунодефицитов запрещена.
В Минздраве напомнили, что хронические заболевания – это не повод отказываться от прививок. Напротив, это показание не только для плановых, но и для дополнительных прививок.