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Вакцинация

В Минздраве объяснили, какие прививки при каких хронических болезнях сделать необходимо

7 июля 2023, 11:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
щеплення
Источник: Pixabay

Эксперты Министерства здравоохранения Украины расписали, какие прививки следует делать в случае разных хронических заболеваний.

Вакцинация от пневмококковой инфекции и ежегодная вакцинация от гриппа необходимы, если у человека:

  • болезнь легких (астма, хроническое обструктивное заболевание легких);
  • муковисцидоз;
  • сахарный диабет всех типов;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • установка кохлеарного импланта (электронное устройство, которое вживляется в ухо при потере слуха);
  • патология селезенки или отсутствие этого органа;
  • иммунодефицитные состояния разной природы.
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Вакцинация от гепатитов А и В важна людям:

  • с заболеваниями печени;
  • с нарушениями свертывания крови;
  • с анемией;
  • с потребностью в диализе;
  • с разнообразными иммунодефицитными состояниями (может потребоваться дополнительная доза вакцины от гепатита В).

По словам экспертов, в случае иммунодефицитных состояний также желательно привиться от вируса папилломы человека и менингококковой инфекции.

А вот вакцинация живыми ослабленными вакцинами, а именно БЦЖ, от ветряной оспы, от кори, паротита и краснухи, от ротавируса и оральной вакциной от полиомиелита – в случае иммунодефицитов запрещена.

В Минздраве напомнили, что хронические заболевания – это не повод отказываться от прививок. Напротив, это показание не только для плановых, но и для дополнительных прививок.

Источник
Минздрав
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