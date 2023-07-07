Эксперты Министерства здравоохранения Украины расписали, какие прививки следует делать в случае разных хронических заболеваний.

Вакцинация от пневмококковой инфекции и ежегодная вакцинация от гриппа необходимы, если у человека:

болезнь легких (астма, хроническое обструктивное заболевание легких);

муковисцидоз;

сахарный диабет всех типов;

сердечно-сосудистые заболевания;

установка кохлеарного импланта (электронное устройство, которое вживляется в ухо при потере слуха);

патология селезенки или отсутствие этого органа;

иммунодефицитные состояния разной природы.

Вакцинация от гепатитов А и В важна людям:

с заболеваниями печени;

с нарушениями свертывания крови;

с анемией;

с потребностью в диализе;

с разнообразными иммунодефицитными состояниями (может потребоваться дополнительная доза вакцины от гепатита В).

По словам экспертов, в случае иммунодефицитных состояний также желательно привиться от вируса папилломы человека и менингококковой инфекции.

А вот вакцинация живыми ослабленными вакцинами, а именно БЦЖ, от ветряной оспы, от кори, паротита и краснухи, от ротавируса и оральной вакциной от полиомиелита – в случае иммунодефицитов запрещена.

В Минздраве напомнили, что хронические заболевания – это не повод отказываться от прививок. Напротив, это показание не только для плановых, но и для дополнительных прививок.