Експерти Міністерства охорони здоров’я України розписали, які щеплення слід робити в разі різних хронічних захворювань.
Вакцинація від пневмококової інфекції та щорічна вакцинація від грипу необхідні, якщо в людини:
- хвороба легень (астма, хронічне обструктивне захворювання легень);
- муковісцидоз;
- цукровий діабет усіх типів;
- серцево-судинні захворювання;
- встановлення кохлеарного імпланта (електронний пристрій, який імплантують у вухо в разі втрати слуху);
- патологія селезінки або відсутність цього органу;
- імунодефіцитні стани різної природи.
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Вакцинація від гепатитів А і В важлива людям:
- із захворюваннями печінки;
- з порушеннями згортання крові;
- з анемією;
- з потребою в діалізі;
- з різноманітними імунодефіцитними станами (може знадобитися додаткова доза вакцини від гепатиту В).
За словами експертів, у разі імунодефіцитних станів також бажано зробити щеплення від вірусу папіломи людини та менінгококової інфекції.
А ось вакцинація живими ослабленими вакцинами, а саме БЦЖ, від вітряної віспи, від кору, паротиту та краснухи, від ротавірусу та оральною вакциною від поліомієліту, у разі імунодефіцитів заборонена.
У МОЗ нагадали, що хронічні захворювання – це не привід відмовлятися від щеплень. Навпаки, це показання не тільки для планових, а й для додаткових щеплень.