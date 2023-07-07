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Вакцинація

У МОЗ пояснили, які щеплення за яких хронічних хвороб зробити необхідно

7 Липня 2023, 11:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
щеплення
Джерело: Pixabay

Експерти Міністерства охорони здоров’я України розписали, які щеплення слід робити в разі різних хронічних захворювань.

Вакцинація від пневмококової інфекції та щорічна вакцинація від грипу необхідні, якщо в людини:

  • хвороба легень (астма, хронічне обструктивне захворювання легень);
  • муковісцидоз;
  • цукровий діабет усіх типів;
  • серцево-судинні захворювання;
  • встановлення кохлеарного імпланта (електронний пристрій, який імплантують у вухо в разі втрати слуху);
  • патологія селезінки або відсутність цього органу;
  • імунодефіцитні стани різної природи.
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Вакцинація від гепатитів А і В важлива людям:

  • із захворюваннями печінки;
  • з порушеннями згортання крові;
  • з анемією;
  • з потребою в діалізі;
  • з різноманітними імунодефіцитними станами (може знадобитися додаткова доза вакцини від гепатиту В).

За словами експертів, у разі імунодефіцитних станів також бажано зробити щеплення від вірусу папіломи людини та менінгококової інфекції.

А ось вакцинація живими ослабленими вакцинами, а саме БЦЖ, від вітряної віспи, від кору, паротиту та краснухи, від ротавірусу та оральною вакциною від поліомієліту, у разі імунодефіцитів заборонена.

У МОЗ нагадали, що хронічні захворювання – це не привід відмовлятися від щеплень. Навпаки, це показання не тільки для планових, а й для додаткових щеплень.

Джерело
МОЗ
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