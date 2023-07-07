Експерти Міністерства охорони здоров’я України розписали, які щеплення слід робити в разі різних хронічних захворювань.

Вакцинація від пневмококової інфекції та щорічна вакцинація від грипу необхідні, якщо в людини:

хвороба легень (астма, хронічне обструктивне захворювання легень);

муковісцидоз;

цукровий діабет усіх типів;

серцево-судинні захворювання;

встановлення кохлеарного імпланта (електронний пристрій, який імплантують у вухо в разі втрати слуху);

патологія селезінки або відсутність цього органу;

імунодефіцитні стани різної природи.

Вакцинація від гепатитів А і В важлива людям:

із захворюваннями печінки;

з порушеннями згортання крові;

з анемією;

з потребою в діалізі;

з різноманітними імунодефіцитними станами (може знадобитися додаткова доза вакцини від гепатиту В).

За словами експертів, у разі імунодефіцитних станів також бажано зробити щеплення від вірусу папіломи людини та менінгококової інфекції.

А ось вакцинація живими ослабленими вакцинами, а саме БЦЖ, від вітряної віспи, від кору, паротиту та краснухи, від ротавірусу та оральною вакциною від поліомієліту, у разі імунодефіцитів заборонена.

У МОЗ нагадали, що хронічні захворювання – це не привід відмовлятися від щеплень. Навпаки, це показання не тільки для планових, а й для додаткових щеплень.