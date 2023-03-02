Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии украинскому информагентству рассказал, что завершение зимней волны Covid-19 прогнозируется в первые две недели марта, а снижение заболеваемости коронавирусной болезнью ожидается до конца месяца.

— Первая-вторая неделя марта это будет завершение зимней волны коронавирусной инфекции. Прогностически показатели заболеваемости в конце марта должны быть на довольно низком уровне, — отметил Игорь Кузина.

По его словам, эксперты Минздрава не ожидают мгновенного роста заболеваемости даже на фоне появления XBB.1.5 (Кракена). Этот штамм Омикрона приводит к тому, что увеличение количества заражений происходит, но оно незначительно в пределах страны.

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Напомним, что за прошедшую неделю, с 17 по 23 февраля, коронавирусной инфекцией в Украине заболели почти 9,8 тыс. человек, что на 33,3% выше, чем за предыдущую неделю.

По данным Минздрава, референс-лаборатория ЦОС подтвердила циркуляцию варианта Омикрон XBB.1.5 (Кракен) уже в шести областях Украины.