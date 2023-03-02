Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін у коментарі українському інформагентству розповів, що завершення зимової хвилі Covid-19 прогнозується в перші два тижні березня, а зниження захворюваності на коронавірусну хворобу очікується до кінця місяця.

– Перший-другий тиждень березня будуть завершенням зимової хвилі коронавірусної інфекції. Прогностично показники захворюваності наприкінці березня повинні бути на досить низькому рівні, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, експерти МОЗ не очікують миттєвого зростання захворюваності навіть на тлі появи ХBB.1.5 (Кракена). Цей штам Омікрону призводить до того, що збільшення кількості заражень спостерігається, але воно незначне в межах країни.

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Нагадаємо, що за минулий тиждень, з 17 по 23 лютого, на коронавірусну інфекцію в Україні захворіли майже 9,8 тис. осіб, що на 33,3% вище, ніж за попередній тиждень.

За даними МОЗ, референс-лабораторія ЦГЗ підтвердила циркуляцію варіанту Омікрон ХBB.1.5 (Кракен) уже в шести областях України.