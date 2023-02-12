Команда вчених Університету Еморі в США під час дослідження з’ясувала, що дві поширені дикі рослини містять екстракти, які пригнічують здатність коронавірусу заражати живі клітини.

Це був перший великий скринінг рослинних екстрактів на їхню ефективність проти вірусу SARS-CoV-2.

При проведенні лабораторних тестів виявилося, що екстракти з квіток золотушника високого (Solidago altissima) і кореневища орлиного папороті (Pteridium aquilinum) блокували проникнення SARS-CoV-2 в клітини людини.

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За словами вчених, активні сполуки присутні в рослинах в незначних кількостях.

Дослідники підкреслюють, що було б неефективно і потенційно небезпечно для людей намагатися лікувати себе ними. Насправді відомо, що орлиний папороть отруйний, попереджають вони.

– Це дуже ранній процес, але ми працюємо над ідентифікацією, ізоляцією і масштабуванням молекул з екстрактів, які показали активність проти вірусу, – говорить старший автор дослідження Кассандра Куейв.

За її словами, після того, як були виділені активні інгредієнти, вчені планують провести подальші випробування на предмет їхньої безпеки і довгострокового потенціалу в якості ліків проти Covid-19.