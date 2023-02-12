Команда ученых Университета Эмори в США в ходе исследования выяснила, что два распространенных диких растения содержат экстракты, которые подавляют способность коронавируса заражать живые клетки.

Это был первый крупный скрининг растительных экстрактов на предмет их эффективности против вируса SARS-CoV-2.

При проведении лабораторных тестов оказалось, что экстракты из цветков золотарника высокого (Solidago altissima) и корневища орлиного папоротника (Pteridium aquilinum) блокировали проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека.

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По словам ученых, активные соединения присутствуют в растениях в незначительных количествах.

Исследователи подчеркивают, что было бы неэффективно и потенциально опасно для людей пытаться лечить себя ими. На самом деле известно, что орлиный папоротник ядовит, предупреждают они.

— Это очень ранний процесс, но мы работаем над идентификацией, изоляцией и масштабированием молекул из экстрактов, которые показали активность против вируса, — говорит старший автор исследования Кассандра Куэйв.

По ее словам, после того, как были выделены активные ингредиенты, ученые планируют провести дальнейшие испытания на предмет их безопасности и долгосрочного потенциала в качестве лекарств против Covid-19.