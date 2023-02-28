В специализированном учебном заведении Волыни зафиксировали вспышку коронавируса. Всего заболели 20 воспитанников и работников. Эпидемиологи фиксируют легкое течение болезни, сообщили в пресс-службе Волынского центра контроля и профилактики болезней.

Первые пять случаев обнаружили после возобновления занятий в заведении после продолжительного перерыва.

— Образцы биоматериала отобраны у более чем 150 контактных лиц. Выявлено еще более двух десятков больных, течение недуга легкое, – говорится в сообщении.

Эпидемиологи также добавляют, что в области за последнюю неделю почти на 30% увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Больше всего больных – в Луцком и Ковельском районах. Всего в области с начала пандемии заболели 158 тыс. человек. Также зафиксировано 2,5 тыс. летальных исходов.

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