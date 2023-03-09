Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали о суточной норме сахара, которая не нанесет ущерб нашему здоровью.

— Большое количество сахара в рационе означает повышение количества потребленных калорий, — напомнили в ведомства.

Если человек потребляет калорий больше, чем тратит, возрастает риск увеличения веса, что позже может привести к:

ожирению;

сердечно-сосудистым заболеваниям;

диабету второго типа.

— Чтобы жить здоровее и дольше, стоит обратить внимание на свой рацион, в частности на напитки, которые вы потребляете, а также количество сахара в них, — рекомендует Минздрав.

Декстроза, фруктоза, концентрации фруктовых соков, мед, сахароза и т. д. — это все добавленные сахара. Поэтому обращайте на это внимание, выбирая напитки и продукты в магазине. Внимательно читайте этикетки.

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Какая норма сахара в день

Всемирная организация здравоохранения рекомендует для среднестатического взрослого человека (с дневным потреблением 2 000 ккал) не больше 50 г сахара в день (примерно 10 чайных ложек).

Скольку сахара содержится в продуктах (в расчете на 100 г):

варенье и джемы — до 60 г;

молочный шоколад — до 50-60 г;

печенье и торты — до 40-50 г;

готовые завтраки — до 20-25 г;

сладкие напитки — до 15 г на 100 мл;

йогурт с наполнителями — до 20 г;

кетчуп и сладкие соусы — до 20 г.

Что касается детей, то малышам до трех лет вообще не нужно давать добавленные сахара. Старше трех лет — ограничить их до 50 г, а лучше до 25 г в день.

Справка: свободные (добавленные) сахара — это все виды сахара в пищевых продуктах, кроме тех, что содержатся в молоке, фруктах и овощах.