Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

У МОЗ розповіли про норму цукру на день без шкоди для здоров’я

9 Березня 2023, 12:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
У МОЗ розповіли про норму цукру на день без шкоди для здоров’я
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про добову норму цукру, яка не завдасть шкоди нашому здоров’ю.

– Велика кількість цукру в раціоні означає підвищення кількості спожитих калорій, – нагадали у відомстві.

Якщо людина споживає калорій більше, ніж витрачає, зростає ризик збільшення ваги, що пізніше може призвести до:

  • ожиріння;
  • серцево-судинних захворювань;
  • діабету другого типу.
Читайте також:
молоко таблеткиПідсолоджувачі та знежирене молоко: чи корисніше вони за цукор та жирні молочні продукти

– Щоб жити здоровіше і довше, варто звернути увагу на свій раціон, зокрема на напої, які ви споживаєте, а також кількість цукру в них, – рекомендує МОЗ.

Декстроза, фруктоза, концентрації фруктових соків, мед, сахароза тощо – це все додані цукри. Тому звертайте на це увагу, вибираючи напої та продукти в магазині. Уважно читайте етикетки.

Зараз дивляться

Яка норма цукру на день

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує для середньостатистичної дорослої людини (з денним споживанням 2 000 ккал) не більше 50 г цукру на день (приблизно 10 чайних ложок).

Скільки цукру міститься в продуктах (в розрахунку на 100 г):

  • варення і джеми – до 60 г;
  • молочний шоколад – до 50-60 г;
  • печиво і торти – до 40-50 г;
  • готові сніданки – до 20-25 г;
  • солодкі напої – до 15 г на 100 мл;
  • йогурт з наповнювачами – до 20 г;
  • кетчуп і солодкі соуси – до 20 г.

Що стосується дітей, то малюкам до трьох років взагалі не потрібно давати додані цукри. Старше трьох років – обмежити їх до 50 г, а краще до 25 г на день.

Довідка: вільні (додані) цукри – це всі види цукру в харчових продуктах, крім тих, що містяться в молоці, фруктах і овочах.

Джерело
МОЗ
Теги
Здорове харчування МОЗ України Поради Цукор
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь