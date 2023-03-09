Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про добову норму цукру, яка не завдасть шкоди нашому здоров’ю.
– Велика кількість цукру в раціоні означає підвищення кількості спожитих калорій, – нагадали у відомстві.
Якщо людина споживає калорій більше, ніж витрачає, зростає ризик збільшення ваги, що пізніше може призвести до:
- ожиріння;
- серцево-судинних захворювань;
- діабету другого типу.
– Щоб жити здоровіше і довше, варто звернути увагу на свій раціон, зокрема на напої, які ви споживаєте, а також кількість цукру в них, – рекомендує МОЗ.
Декстроза, фруктоза, концентрації фруктових соків, мед, сахароза тощо – це все додані цукри. Тому звертайте на це увагу, вибираючи напої та продукти в магазині. Уважно читайте етикетки.
Яка норма цукру на день
Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує для середньостатистичної дорослої людини (з денним споживанням 2 000 ккал) не більше 50 г цукру на день (приблизно 10 чайних ложок).
Скільки цукру міститься в продуктах (в розрахунку на 100 г):
- варення і джеми – до 60 г;
- молочний шоколад – до 50-60 г;
- печиво і торти – до 40-50 г;
- готові сніданки – до 20-25 г;
- солодкі напої – до 15 г на 100 мл;
- йогурт з наповнювачами – до 20 г;
- кетчуп і солодкі соуси – до 20 г.
Що стосується дітей, то малюкам до трьох років взагалі не потрібно давати додані цукри. Старше трьох років – обмежити їх до 50 г, а краще до 25 г на день.
Довідка: вільні (додані) цукри – це всі види цукру в харчових продуктах, крім тих, що містяться в молоці, фруктах і овочах.