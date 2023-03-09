Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про добову норму цукру, яка не завдасть шкоди нашому здоров’ю.

– Велика кількість цукру в раціоні означає підвищення кількості спожитих калорій, – нагадали у відомстві.

Якщо людина споживає калорій більше, ніж витрачає, зростає ризик збільшення ваги, що пізніше може призвести до:

ожиріння;

серцево-судинних захворювань;

діабету другого типу.

– Щоб жити здоровіше і довше, варто звернути увагу на свій раціон, зокрема на напої, які ви споживаєте, а також кількість цукру в них, – рекомендує МОЗ.

Декстроза, фруктоза, концентрації фруктових соків, мед, сахароза тощо – це все додані цукри. Тому звертайте на це увагу, вибираючи напої та продукти в магазині. Уважно читайте етикетки.

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Яка норма цукру на день

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує для середньостатистичної дорослої людини (з денним споживанням 2 000 ккал) не більше 50 г цукру на день (приблизно 10 чайних ложок).

Скільки цукру міститься в продуктах (в розрахунку на 100 г):

варення і джеми – до 60 г;

молочний шоколад – до 50-60 г;

печиво і торти – до 40-50 г;

готові сніданки – до 20-25 г;

солодкі напої – до 15 г на 100 мл;

йогурт з наповнювачами – до 20 г;

кетчуп і солодкі соуси – до 20 г.

Що стосується дітей, то малюкам до трьох років взагалі не потрібно давати додані цукри. Старше трьох років – обмежити їх до 50 г, а краще до 25 г на день.

Довідка: вільні (додані) цукри – це всі види цукру в харчових продуктах, крім тих, що містяться в молоці, фруктах і овочах.