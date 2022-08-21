Цукрозамінники та знежирені молочні продукти: чи корисніші вони за звичайний цукор та жирне молоко?
Оскільки цукор не корисний, дехто вважає, что його можна замінити на підсолоджувачі.
Так, підсолоджувачі або цукрозамінники призначають пацієнтам з цукровим діабетом або ожирінням, якщо вони не в змозі відмовитися від солодкого.
– Та здоровій людині вживати підсолоджувачі я не рекомендую, – сказала дієтолог Світлана Фус.
Останніми роками з’явилися дані про те, що ці речовини несприятливо впливають на роботу печінки, підшлункової залози, а також на вуглеводний обмін в цілому.
Тому, якщо ви в змозі відмовитися від цукру, то й від підсолоджувачів краще відмовтеся зовсім.
Необхідну кількість глюкози і фруктози можна отримати з фруктів, сухофруктів, меду і ягід.
Додавайте їх на сніданок та обід в межах норми.
Тепер про молочні продукти.
– Використовувати знежирені молочні продукти можна, якщо ви отримуєте достатньо жиру з інших продуктів харчування, – пояснила Фус. – Я рекомендую використовувати молочні продукти в невеликих кількостях, середньої жирності.
Наприклад, стакан кефіру або іншого кисломолочного продукту (1 — 2,5%) і 100 г сиру ( 5-9%), якщо вони більшої жирності, їх кількість зменшується.
Джерело: Світлана Фус