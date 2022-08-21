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Підсолоджувачі та знежирене молоко: чи корисніше вони за цукор та жирні молочні продукти

21 Серпня 2022, 15:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
молоко таблетки
Джерело: Depositphotos

Цукрозамінники та знежирені молочні продукти: чи корисніші вони за звичайний цукор та жирне молоко?

Оскільки цукор не корисний, дехто вважає, что його можна замінити на підсолоджувачі.

Так, підсолоджувачі або цукрозамінники призначають пацієнтам з цукровим діабетом або ожирінням, якщо вони не в змозі відмовитися від солодкого.

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– Та здоровій людині вживати підсолоджувачі я не рекомендую, – сказала дієтолог Світлана Фус.

Останніми роками з’явилися дані про те, що ці речовини несприятливо впливають на роботу печінки, підшлункової залози, а також на вуглеводний обмін в цілому.

Тому, якщо ви в змозі відмовитися від цукру, то й від підсолоджувачів краще відмовтеся зовсім.

Необхідну кількість глюкози і фруктози можна отримати з фруктів, сухофруктів, меду і ягід.

Додавайте їх на сніданок та обід в межах норми.

Тепер про молочні продукти.

 – Використовувати знежирені молочні продукти можна, якщо ви отримуєте достатньо жиру з інших продуктів харчування, – пояснила Фус. – Я рекомендую використовувати молочні продукти в невеликих кількостях, середньої жирності.

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Наприклад, стакан кефіру або іншого кисломолочного продукту (1 — 2,5%) і 100 г сиру ( 5-9%), якщо вони більшої жирності, їх кількість зменшується.

Джерело: Світлана Фус

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