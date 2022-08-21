Цукрозамінники та знежирені молочні продукти: чи корисніші вони за звичайний цукор та жирне молоко?

Оскільки цукор не корисний, дехто вважає, что його можна замінити на підсолоджувачі.

Так, підсолоджувачі або цукрозамінники призначають пацієнтам з цукровим діабетом або ожирінням, якщо вони не в змозі відмовитися від солодкого.

Зараз дивляться

– Та здоровій людині вживати підсолоджувачі я не рекомендую, – сказала дієтолог Світлана Фус.

Останніми роками з’явилися дані про те, що ці речовини несприятливо впливають на роботу печінки, підшлункової залози, а також на вуглеводний обмін в цілому.

Тому, якщо ви в змозі відмовитися від цукру, то й від підсолоджувачів краще відмовтеся зовсім.

Необхідну кількість глюкози і фруктози можна отримати з фруктів, сухофруктів, меду і ягід.

Додавайте їх на сніданок та обід в межах норми.

Тепер про молочні продукти.

– Використовувати знежирені молочні продукти можна, якщо ви отримуєте достатньо жиру з інших продуктів харчування, – пояснила Фус. – Я рекомендую використовувати молочні продукти в невеликих кількостях, середньої жирності.

Наприклад, стакан кефіру або іншого кисломолочного продукту (1 — 2,5%) і 100 г сиру ( 5-9%), якщо вони більшої жирності, їх кількість зменшується.

Джерело: Світлана Фус