Сахарозаменители и обезжиренные молочные продукты: полезнее ли они обычного сахара и жирного молока?

Поскольку сахар не полезен, некоторые считают, что его можно заменить на подсластители.

Да, подсластители или сахарозаменители назначают пациентам с сахарным диабетом или ожирением, если они не в состоянии отказаться от сладкого.

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– Но здоровому человеку употреблять подсластители я не рекомендую, – сказала диетолог Светлана Фус.

В последние годы появились данные о том, что эти вещества оказывают неблагоприятное влияние на работу печени, поджелудочной железы, а также на углеводный обмен в целом.

Поэтому, если вы в состоянии отказаться от сахара, то и от подсластителей лучше откажитесь совсем.

Необходимое количество глюкозы и фруктозы можно получить из фруктов, сухофруктов, меда и ягод.

Добавляйте их на завтрак и обед в пределах нормы.

Теперь о молочных продуктах.

– Использовать обезжиренные молочные продукты можно, если вы получаете достаточно жира из других продуктов питания, – объяснила Фус. – Я рекомендую использовать молочные продукты в небольших количествах, средней жирности.

Например, стакан кефира или другого кисломолочного продукта (1 — 2,5%) и 100 г творога (5-9%), если они больше жирности, их количество уменьшается.

Источник: Светлана Фус