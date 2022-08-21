Сахарозаменители и обезжиренные молочные продукты: полезнее ли они обычного сахара и жирного молока?
Поскольку сахар не полезен, некоторые считают, что его можно заменить на подсластители.
Да, подсластители или сахарозаменители назначают пациентам с сахарным диабетом или ожирением, если они не в состоянии отказаться от сладкого.
– Но здоровому человеку употреблять подсластители я не рекомендую, – сказала диетолог Светлана Фус.
В последние годы появились данные о том, что эти вещества оказывают неблагоприятное влияние на работу печени, поджелудочной железы, а также на углеводный обмен в целом.
Поэтому, если вы в состоянии отказаться от сахара, то и от подсластителей лучше откажитесь совсем.
Необходимое количество глюкозы и фруктозы можно получить из фруктов, сухофруктов, меда и ягод.
Добавляйте их на завтрак и обед в пределах нормы.
Теперь о молочных продуктах.
– Использовать обезжиренные молочные продукты можно, если вы получаете достаточно жира из других продуктов питания, – объяснила Фус. – Я рекомендую использовать молочные продукты в небольших количествах, средней жирности.
Например, стакан кефира или другого кисломолочного продукта (1 — 2,5%) и 100 г творога (5-9%), если они больше жирности, их количество уменьшается.
Источник: Светлана Фус