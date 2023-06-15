Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что следует делать с запасом продуктов, которые подверглись затоплению.
— Прежде всего, следует помнить, что такие продукты требуют осторожного использования. Если у вас есть малейшее сомнение в том, употреблять ли какую-нибудь пищу — не употребляйте ее, — настаивают специалисты.
От каких продуктов нужно избавиться:
- с необычным запахом, цветом или текстурой;
- в обычной, не защищенной от воды упаковке;
- в картонной упаковке;
- с негерметичной крышкой;
- консервированные в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);
- консервированные, если у них: вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.
Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет — их тоже нельзя есть.
Очистите, промойте чистой водой, а еще лучше дезинфицируйте все, что вы используете для приготовления и приема пищи.
Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, необходимо:
- вымыть все горячей водой с моющим средством;
- промыть чистой водой. Безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода или очищенная специальными средствами;
- облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть досуха.
Чтобы очистить заводскую консервацию или продукты в пластиковой упаковке:
- удалите этикетки, не забудьте записать срок годности;
- очистите поверхность от грязи и ила;
- помойте упаковки горячей мыльной водой;
- ополосните ее чистой безопасной водой;
- промойте кипятком;
- добавьте новые этикетки со сроками годности или нанесите соответствующую маркировку другим доступным способом;
- эти консервы нужно употребить как можно скорее.
Если вы подозреваете, что затопление могло испортить систему электро- или газоснабжения или печь, не готовьте дома, пока не получите заключение специалиста, что это безопасно.