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В Минздраве рассказали, что делать с запасом продуктов, которые подверглись затоплению

15 июня 2023, 09:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
затоплення
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что следует делать с запасом продуктов, которые подверглись затоплению.

— Прежде всего, следует помнить, что такие продукты требуют осторожного использования. Если у вас есть малейшее сомнение в том, употреблять ли какую-нибудь пищу — не употребляйте ее, — настаивают специалисты.

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От каких продуктов нужно избавиться:

  • с необычным запахом, цветом или текстурой;
  • в обычной, не защищенной от воды упаковке;
  • в картонной упаковке;
  • с негерметичной крышкой;
  • консервированные в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);
  • консервированные, если у них: вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.

Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет — их тоже нельзя есть.

Очистите, промойте чистой водой, а еще лучше дезинфицируйте все, что вы используете для приготовления и приема пищи.

Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, необходимо:

  • вымыть все горячей водой с моющим средством;
  • промыть чистой водой. Безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода или очищенная специальными средствами;
  • облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть досуха.

Чтобы очистить заводскую консервацию или продукты в пластиковой упаковке:

  • удалите этикетки, не забудьте записать срок годности;
  • очистите поверхность от грязи и ила;
  • помойте упаковки горячей мыльной водой;
  • ополосните ее чистой безопасной водой;
  • промойте кипятком;
  • добавьте новые этикетки со сроками годности или нанесите соответствующую маркировку другим доступным способом;
  • эти консервы нужно употребить как можно скорее.

Если вы подозреваете, что затопление могло испортить систему электро- или газоснабжения или печь, не готовьте дома, пока не получите заключение специалиста, что это безопасно.

Источник
Минздрав
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