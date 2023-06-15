Эксперты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что следует делать с запасом продуктов, которые подверглись затоплению.

— Прежде всего, следует помнить, что такие продукты требуют осторожного использования. Если у вас есть малейшее сомнение в том, употреблять ли какую-нибудь пищу — не употребляйте ее, — настаивают специалисты.

От каких продуктов нужно избавиться:

с необычным запахом, цветом или текстурой;

в обычной, не защищенной от воды упаковке;

в картонной упаковке;

с негерметичной крышкой;

консервированные в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);

консервированные, если у них: вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.

Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет — их тоже нельзя есть.

Очистите, промойте чистой водой, а еще лучше дезинфицируйте все, что вы используете для приготовления и приема пищи.

Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, необходимо:

вымыть все горячей водой с моющим средством;

промыть чистой водой. Безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода или очищенная специальными средствами;

облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть досуха.

Чтобы очистить заводскую консервацию или продукты в пластиковой упаковке:

удалите этикетки, не забудьте записать срок годности;

очистите поверхность от грязи и ила;

помойте упаковки горячей мыльной водой;

ополосните ее чистой безопасной водой;

промойте кипятком;

добавьте новые этикетки со сроками годности или нанесите соответствующую маркировку другим доступным способом;

эти консервы нужно употребить как можно скорее.

Если вы подозреваете, что затопление могло испортить систему электро- или газоснабжения или печь, не готовьте дома, пока не получите заключение специалиста, что это безопасно.