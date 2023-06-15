Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що слід робити із запасом продуктів, які зазнали затоплення.

– Насамперед слід пам’ятати, що такі продукти потребують обережного використання. Якщо у вас є найменший сумнів у тому, чи вживати якусь їжу – не вживайте її, – наполягають фахівці.

Яких продуктів потрібно позбутися:

з незвичним запахом, кольором або текстурою;

у звичайній, не захищеній від води упаковці;

у картонній упаковці;

з негерметичною кришкою;

консервовані в домашніх умовах (є ризик порушення герметичності упаковки);

консервовані, якщо у них: роздуті кришки, деформовані або з ознаками іржі.

Якщо з щільно закритих продуктів під час відкривання виливається рідина або йде піна, а інгредієнти втратили колір – їх теж не можна їсти.

Очистіть, промийте чистою водою, а ще краще – дезінфікуйте все, що ви використовуєте для приготування та прийому їжі.

Щоб очистити та дезінфікувати посуд або прилади, необхідно:

вимити все гарячою водою з мийним засобом;

промити чистою водою. Безпечною може бути бути бутильована або привізна питна вода чи очищена спеціальними засобами;

облити предмет окропом і дати висохнути або витерти насухо.

Щоб очистити заводську консервацію або продукти в пластиковій упаковці:

видаліть етикетки, не забудьте записати термін придатності;

очистіть поверхню від бруду та мулу;

помийте упаковки гарячою мильною водою;

обполосніть її чистою безпечною водою;

промийте окропом;

додайте нові етикетки з термінами придатності або нанесіть відповідне маркування іншим доступним способом;

ці консерви потрібно вжити якомога швидше.

Якщо ви підозрюєте, що затоплення могло зіпсувати систему електро- чи газопостачання або піч, не готуйте вдома, поки не отримаєте висновок фахівця, що це безпечно.