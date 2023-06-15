Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що слід робити із запасом продуктів, які зазнали затоплення.
– Насамперед слід пам’ятати, що такі продукти потребують обережного використання. Якщо у вас є найменший сумнів у тому, чи вживати якусь їжу – не вживайте її, – наполягають фахівці.
Яких продуктів потрібно позбутися:
- з незвичним запахом, кольором або текстурою;
- у звичайній, не захищеній від води упаковці;
- у картонній упаковці;
- з негерметичною кришкою;
- консервовані в домашніх умовах (є ризик порушення герметичності упаковки);
- консервовані, якщо у них: роздуті кришки, деформовані або з ознаками іржі.
Якщо з щільно закритих продуктів під час відкривання виливається рідина або йде піна, а інгредієнти втратили колір – їх теж не можна їсти.
Очистіть, промийте чистою водою, а ще краще – дезінфікуйте все, що ви використовуєте для приготування та прийому їжі.
Щоб очистити та дезінфікувати посуд або прилади, необхідно:
- вимити все гарячою водою з мийним засобом;
- промити чистою водою. Безпечною може бути бути бутильована або привізна питна вода чи очищена спеціальними засобами;
- облити предмет окропом і дати висохнути або витерти насухо.
Щоб очистити заводську консервацію або продукти в пластиковій упаковці:
- видаліть етикетки, не забудьте записати термін придатності;
- очистіть поверхню від бруду та мулу;
- помийте упаковки гарячою мильною водою;
- обполосніть її чистою безпечною водою;
- промийте окропом;
- додайте нові етикетки з термінами придатності або нанесіть відповідне маркування іншим доступним способом;
- ці консерви потрібно вжити якомога швидше.
Якщо ви підозрюєте, що затоплення могло зіпсувати систему електро- чи газопостачання або піч, не готуйте вдома, поки не отримаєте висновок фахівця, що це безпечно.