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У МОЗ розповіли, що робити із запасом продуктів після затоплення

15 Червня 2023, 09:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
затоплення
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що слід робити із запасом продуктів, які зазнали затоплення.

– Насамперед слід пам’ятати, що такі продукти потребують обережного використання. Якщо у вас є найменший сумнів у тому, чи вживати якусь їжу – не вживайте її, – наполягають фахівці.

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Яких продуктів потрібно позбутися:

  • з незвичним запахом, кольором або текстурою;
  • у звичайній, не захищеній від води упаковці;
  • у картонній упаковці;
  • з негерметичною кришкою;
  • консервовані в домашніх умовах (є ризик порушення герметичності упаковки);
  • консервовані, якщо у них: роздуті кришки, деформовані або з ознаками іржі.

Якщо з щільно закритих продуктів під час відкривання виливається рідина або йде піна, а інгредієнти втратили колір – їх теж не можна їсти.

Очистіть, промийте чистою водою, а ще краще – дезінфікуйте все, що ви використовуєте для приготування та прийому їжі.

Щоб очистити та дезінфікувати посуд або прилади, необхідно:

  • вимити все гарячою водою з мийним засобом;
  • промити чистою водою. Безпечною може бути бути бутильована або привізна питна вода чи очищена спеціальними засобами;
  • облити предмет окропом і дати висохнути або витерти насухо.

Щоб очистити заводську консервацію або продукти в пластиковій упаковці:

  • видаліть етикетки, не забудьте записати термін придатності;
  • очистіть поверхню від бруду та мулу;
  • помийте упаковки гарячою мильною водою;
  • обполосніть її чистою безпечною водою;
  • промийте окропом;
  • додайте нові етикетки з термінами придатності або нанесіть відповідне маркування іншим доступним способом;
  • ці консерви потрібно вжити якомога швидше.

Якщо ви підозрюєте, що затоплення могло зіпсувати систему електро- чи газопостачання або піч, не готуйте вдома, поки не отримаєте висновок фахівця, що це безпечно.

Джерело
МОЗ
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