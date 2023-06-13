Ще 7 червня Міністерство охорони здоров’я припустило ймовірність спалаху холери внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС і затоплення низки населених пунктів.

І ось з’явилася інформація, що холерний вібріон таки виявлено у воді затопленої Херсонщини. Чи означає це, що загроза холери для України стала реальністю?

Постійний експерт Фактів ICTV лікар-епідеміолог Людмила Мухарська внесла ясність.

– Холера це гостра інфекційна хвороба, віднесена до категорії особливо небезпечних інфекцій. Проте, повідомлення про виявлення холерного вібріону не можуть автоматично означати, що спалах холери невідворотний. Обов’язково потрібні додаткові дослідження. Адже холерні вібріони бувають декількох типів – патогенні, непатогенні, умовно патогенні.

Не всі вони викликають клінічні прояви захворювання. Патогенні вібріони стають вкрай небезпечними, коли з різних причин зростає їхня агресивність, токсигенність.

Виявлення вібріону скоріше говорить про можливий ризик, отже всі протиепідемічні, профілактичні заходи повинні бути застосовані.

– А як у нас взагалі відбувається бактеріологічний контроль води?

– Зазвичай, у південних регіонах у цю пору року санепідслужба щотижнево здійснює моніторинг води, відбирає проби з визначених контрольних точок. У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалася зараз, моніторинг посилений і розширений. На додачу до контрольних додаються нові точки забору води. Будь-яка неприємна знахідка тягне за собою цілу низку протиепідемічних заходів.

– Холерний вібріон мешкає у воді, отже і передається через воду?

– Він передається через рот. Тобто, через воду, через продукти, помиті забрудненою водою, через брудні руки. Переносниками можуть бути і мухи. Якщо холерний вібріон потрапив в організм, людина може захворіти, а може стати вібріоносієм. Холера виділяється в навколишнє середовище з фекаліями і далі уже поширюється зазначеними мною шляхами. Якщо ви знаєте, що контактували з хворим на холеру, навіть попри відсутність симптомів, треба звернутися до лікаря, щоб убезпечити себе.

– У нас в Україні взагалі реєструвалися спалахи холери?

– Останній спалах холери в Україні зареєстрований в 2011 році у Маріуполі Донецької області.

За період спалаху було зареєстровано 33 випадки захворювання на холеру та 24 випадки вібріоносійства. Цей спалах був викликаний токсигенними штамами вібріонів, занесеними з іншої країни.

Дві третини хворих несвоєчасно звертались за допомогою, що значно ускладнювало заходи з ліквідації спалаху. Саме тому холера в Маріуполі набула затяжного характеру, і спалах тривав майже три місяці.

– Щоб нічого подібного не сталося зараз, на що у своєму самопочутті люди мають звертати увагу? На які симптоми? Коли варто терміново звертатися до лікаря?

– Сьогоднішня непроста ситуація вимагає дуже уважно ставитися до будь-яких незвичних проявів у своєму самопочутті. Підвищилась, навіть незначною мірою, температура, з’явився пронос, блювота, навіть разово, заболів живіт, відчули нудоту – не списуйте на спеку чи стрес, як це зараз часто роблять, терміново – до лікаря. Навіть якщо у вас не холера, а кишкова інфекція, фахова допомога необхідна.