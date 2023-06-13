Еще 7 июня Министерство здравоохранения предположило вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.

И вот появилась информация, что холерный вибрион таки обнаружен в воде затопленной Херсонщины. Значит ли это, что угроза холеры для Украины стала реальностью?

Постоянный эксперт Фактов ICTV врач-эпидемиолог Людмила Мухарская внесла ясность.

— Холера это острая инфекционная болезнь, отнесенная к категории особо опасных инфекций. Однако, сообщения об обнаружении холерного вибриона не могут автоматически означать, что вспышка холеры неотвратима. Обязательно нужны дополнительные исследования. Ведь холерные вибрионы бывают нескольких типов — патогенные, непатогенные. условно патогенные.

Не все они вызывают клинические проявления заболевания. Патогенные вибрионы становятся крайне опасными, когда по разным причинам увеличивается их агрессивность, токсигенность.

Выявление вибриона скорее говорит о возможном риске, следовательно все противоэпидемические, профилактические меры должны быть применены.

— А как у нас вообще происходит бактериологический контроль воды?

— Обычно, в южных регионах в это время года санэпидслужба еженедельно осуществляет мониторинг воды, отбирает пробы из определенных контрольных точек. В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся сейчас, мониторинг усилен и расширен. В дополнение к контрольным добавляются новые точки забора воды. Любая неприятная находка влечет за собой целый ряд противоэпидемических мероприятий.

— Холерный вибрион обитает в воде, следовательно и передается через воду?

— Он передается через рот. То есть, через воду, через продукты, помытые загрязненной водой, через грязные руки. Переносчиками могут быть и мухи. Если холерный вибрион попал в организм, человек может заболеть, а может стать вибрионосителем. Холера выделяется в окружающую среду с фекалиями и дальше уже распространяется указанными мною путями. Если вы знаете, что контактировали с больным холерой, даже несмотря на отсутствие симптомов, надо обратиться к врачу, чтобы обезопасить себя.

— У нас в Украине вообще регистрировались вспышки холеры?

— Последняя вспышка холеры в Украине зарегистрирована в 2011 году в Мариуполе Донецкой области.

За период вспышки было зарегистрировано 33 случая заболевания холерой и 24 случая вибрионосительства. Эта вспышка была вызвана токсигенными штаммами вибрионов, занесенными из другой страны.

Две трети больных несвоевременно обращались за помощью, что значительно усложняло мероприятия по ликвидации вспышки. Именно поэтому холера в Мариуполе приобрела затяжной характер, и вспышка продолжалась почти три месяца.

— Чтобы ничего подобного не произошло сейчас, на что в своем самочувствии люди должны обращать внимание? На какие симптомы? Когда стоит срочно обращаться к врачу?

— Сегодняшняя непростая ситуация требует очень внимательно относиться к любым необычным проявлениям в своем самочувствии. Повысилась, даже в незначительной степени, температура, появился понос, рвота, даже разово, заболел живот, почувствовали тошноту — не списывайте на жару или стресс, как это сейчас часто делают, срочно — к врачу. Даже если у вас не холера, а кишечная инфекция, профессиональная помощь необходима.