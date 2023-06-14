В условиях ограниченного доступа к чистой воде или вообще его отсутствия эффективным способом очистки воды являются таблетки для обеззараживания.

Министерство здравоохранения сообщило, что такие таблетки поставляются в затопленные регионы централизованно.

Их можно получить в центрах контроля и профилактики болезней (ЦКПБ), у местных властей или же у выездных бригад ЦКПБ, которые сейчас работают в пострадавших областях.

Таблетки для обеззараживания воды уничтожают бактерии, бактериальные споры, цисты, грибки, водоросли, простейшие и вирусы.

Доказана их эффективность против микроорганизмов, вызывающих заболевания брюшным тифом, дизентерией, холерой, полиомиелитом и другими острыми кишечными инфекциями.

Как использовать таблетки для очистки воды?

Четко придерживайтесь дозировки. Растворите таблетку именно в том количестве отстоянной/отфильтрованной воды, которое указано в инструкции.

Воду, которая имеет неприятный запах, нехарактерный цвет, содержит на поверхности пленки (радужные, белые и т. д.), пену или другие признаки, которые вызывают у вас сомнение в ее безопасности, лучше вообще не использовать и не тратить на нее таблетки для обеззараживания.

Помните, чтобы таблетка начала действовать, после ее растворения в воде должно пройти не менее 30 минут. Не употребляйте очищенную воду раньше этого времени.

Если вода сильно загрязнена и мутная (из поверхностных водоемов и открытых колодцев), перед использованием таблеток следует:

дать воде отстояться в емкости;

отфильтровать воду, используя фильтр для воды, несколько слоев чистой ткани, бумажное полотенце или фильтр для кофе, бумажные салфетки.

Если вода не имеет видимых признаков загрязнения (вода из скважин, колодцев), она все равно может быть загрязнена микроорганизмами. Поэтому ее все равно надо очистить. Растворите таблетку в количестве воды, которое указано в инструкции.

Важно

Запрещено глотать таблетки! Храните их в недоступном для детей месте в сухих и хорошо проветриваемых местах!

Не употребляйте воду, пока не истечет минимум 30 минут!

Избегайте вдыхания паров, высвобождающихся во время растворения таблетки!

Не сжигайте таблетки!

Не смешивайте таблетки с кислотными растворами — это вызывает выделение токсичного газа!

Источник: Центр громадського здоров’я України