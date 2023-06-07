После разрушения Каховской ГЭС страной-террористом возник дефицит питьевой воды на затопленных территориях Херсонщины и других южных областей.

На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ), которые отбирают пробы воды из водоемов и колодцев. Это поможет выявить возбудителей инфекционных болезней, которые могли оказаться в колодцах и открытых водоемах из размытых кладбищ, туалетов, свалок, чтобы вовремя принять меры.

Чтобы избежать распространения ряда инфекционных болезней, связанных с употреблением загрязненной воды, следует неукоснительно следовать рекомендациям специалистов.

Итак, если нет возможности приобрести бутылированную питьевую воду, можно попробовать очистить ту, которая есть.

Первый этап: процедите воду через чистую ткань.

Второй этап: дайте воде отстояться в течение суток — двух.

Третий этап: отфильтруйте воду. Если нет стандартного фильтра, можно его смастерить самому, главное, чтобы в вашей аптечке был активированный уголь.

Четвертый этап: не менее пяти минут прокипятите воду.

После этих четырех этапов очистки воду можно использовать как питьевую. Однако, следует помнить, что химические загрязнители таки останутся.

Поэтому, воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе — больше не являются проверенными источниками воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей.

Кипятите воду не только для питья, но и для мытья фруктов, ягод или посуды.

Не употребляйте продукты, даже домашней консервации, которые были подтоплены водой.

Все продукты подвергайте термической обработке: варите, жарьте, запекайте.

Тщательно мойте руки с мылом.

Не надевайте одежду, которая некоторое время была залита водой, даже после просушки. Дождитесь, когда появится возможность ее постирать.

Специалисты МОЗ предупреждают, что после падения уровня воды — а это вероятно следующие 3-5 дней — на Херсонщине и подтопленных районах на Запорожье будет наблюдаться мор рыбы.

Ни в коем случае нельзя собирать такую рыбу и употреблять, или же солить, вялить и тому подобное. Есть реальный риск заболеть ботулизмом.

В случае если вы почувствуете боли в животе, появится рвота, диарея, повысится температура, не прибегайте к самолечению — немедленно обращайтесь к врачу.

В пострадавших областях сейчас формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.