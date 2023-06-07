Після руйнування Каховської ГЕС країною-терористом виник дефіцит питної води на затоплених територіях Херсонщини та інших південних областей.

На місяцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), які відбирають проби води з водойм та криниць. Це допоможе виявити збудників інфекційних хвороб, які могли опинитися у криницях та відкритих водоймах із розмитих кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ, та завчасно вжити заходів.

Щоб уникнути розповсюдження низки інфекційних хвороб, що пов’язані із вживанням забрудненої води, варто неухильно дотримуватися рекомендацій фахівців.

Отже, якщо немає змоги придбати бутильовану питну воду, можна спробувати очистити ту, що є.

Перший етап: процідіть воду через чисту тканину.

Другий етап: дайте воді відстоятися протягом доби – двох діб.

Третій етап: відфільтруйте воду. Якщо немає стандартного фільтру, можна його змайструвати самому, головне, щоб у вашій аптечці було активоване вугілля.

Четвертий етап: не менше п’яти хвилин прокип’ятіть воду.

Після цих чотирьох етапів очистки воду можна використовувати як питну. Проте, варто пам’ятати, що хімічні забрудники таки залишаться.

Отож, воду для приготування їжі і господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

Кип’ятіть воду не лише для пиття, а й для миття фруктів, ягід чи посуду.

Не вживайте продуктів, навіть домашньої консервації, які були підтоплені водою.

Усі продукти піддавайте термічній обробці: варіть, смажте, запікайте.

Ретельно мийте руки з милом.

Не одягайте одяг, який деякий час був залитий водою, навіть після просушення. Дочекайтеся, коли з’явиться можливість його випрати.

Фахівці МОЗ попереджають, що після падіння рівня води – а це ймовірно наступні 3-5 днів – на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі спостерігатиметься мор риби.

У жодному випадку не можна збирати таку рибу і вживати, або ж солити, в’ялити, тощо. Є реальний ризик захворіти на ботулізм.

У разі, якщо ви відчуєте болі в животі, з’явиться блювання, діарея, підвищиться температура, не вдавайтеся до самолікування – негайно звертайтеся до лікаря.

У постраждалих областях зараз формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.