Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что собой представляет гормональное исследование, для чего оно нужно и как его пройти бесплатно.

— Анализы крови на гормоны (гормональные исследования) показывают работу эндокринной системы. Гормоны регулируют деятельность всего организма, их недостаток или избыток могут вызвать множество нарушений в разных органах, — объясняют эксперты.

По их словам, диагностика сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы и надпочечников, остеопороза, нарушений репродуктивной функции мужчин и женщин – все эти патологии могут быть диагностированы по результатам гормональных исследований.

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Пациент имеет право бесплатно получить все необходимые ему лабораторные или инструментальные исследования, на которые есть электронное направление от семейного или лечащего врача.

Сделать их можно в медучреждениях, имеющих договор с Национальной службой здоровья на пакет Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях.

Как отмечают специалисты, при сдаче крови для определенного гормонального фона необходимо помнить, что гормоны очень чувствительны ко всем внешним изменениям: точное и показательное определение уровня емкости гормонов в крови зависит также от прошедшего с момента последнего приема пищи.

Поэтому анализ для исследования гормонов сдают только натощак с 8.00 до 11.00, а при определении половых гормонов женщинам нужно учитывать менструальный цикл.

Найти заведение, в котором можно бесплатно пройти гормональное исследование, можно, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Оператор подскажет адрес и телефон ближайшего к вам заведения.