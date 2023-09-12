Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що собою являє гормональне дослідження, для чого воно потрібне і як його пройти безкоштовно.

– Аналізи крові на гормони (гормональні дослідження) показують роботу ендокринної системи. Гормони регулюють діяльність усього організму, їх нестача або надлишок можуть викликати безліч порушень у різних органах, – пояснюють експерти.

За їхніми словами, діагностика цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози та надниркових залоз, остеопорозу, порушень репродуктивної функції чоловіків і жінок – усі ці патології можуть бути діагностовані за результатами гормональних досліджень.

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Пацієнт має право безоплатно отримати всі необхідні йому лабораторні або інструментальні дослідження, на які є електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Зробити їх можна в медзакладах, які мають договір із Національною службою здоров’я на пакет Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах.

Як зазначають фахівці, під час здачі крові для визначення гормонального фону необхідно пам’ятати, що гормони дуже чутливі до всіх зовнішніх змін: точне й показове визначення рівня ємності гормонів у крові залежить також від часу, що минув з моменту останнього прийому їжі.

Тому аналіз для дослідження гормонів здають тільки натщесерце з 8.00 до 11.00, а при визначенні статевих гормонів жінкам потрібно враховувати менструальний цикл.

Знайти заклад, у якому можна безоплатно пройти гормональне дослідження, можна, зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже адресу та телефон найближчого до вас закладу.