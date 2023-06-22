Сегодняшнее пихоэмоциональное состояние украинцев вызывает беспокойство у специалистов. Полномасштабная война и все ужасы, с ней связанные, не могут пройти бесследно для психического здоровья. Именно поэтому уровень потребления антидепрессантов в стране в 2022 году достиг пика и имеет тенденцию к росту.

На безрецептурные успокоительные средства украинцы ежемесячно тратят около 300 млн грн. Причем часто люди покупают недоказательные, с сомнительной эффективностью препараты.

Зато государство предлагает не только бесплатную помощь специалистов, которые могут предложить методики, позволяющие улучшить психическое здоровье без применения медикаментов, но и бесплатные (или с небольшой доплатой) лекарства. Конечно, если врач их назначит.

Сейчас в программе реимбурсации “Доступні ліки” предусмотрено 66 препаратов, которые назначаются при расстройствах психики и поведения, а также при эпилепсии.

Как их получить?

Для этого стоит сделать всего три шага.

Первый. Надо обратиться к семейному или лечащему врачу или психиатру, а если есть эпилептические приступы — к неврологу или психиатру.

Второй. После создания в Электронной системе здравоохранения плана лечения, врач на его основе выпишет первый рецепт.

Третий. За следующими рецептами можно будет обратиться к семейному врачу, терапевту или педиатру. Они смогут выписать рецепт, заглянув в электронный план лечения, составленный врачом-специалистом.

Причем, самому пациенту стоит сделать только первый шаг, а в дальнейшем он уже автоматически будет получать рецепт на нужные лекарства — будь то антидепрессанты, успокоительные или специальные препараты.

Где можно приобрести эти лекарства?

Сейчас 1 016 субъектов хозяйствования и 12 543 точки отпуска имеют договор по программе реимбурсации на препараты по лечению расстройств психики и поведения, а также эпилепсии. С рецептом можно обратиться в любой из них, независимо от места регистрации.

Просто надо найти аптеку, на дверях которой есть наклейка “Доступні ліки”. Чтобы не искать по городу необходимое аптечное учреждение, проверьте, что есть вблизи вашего местонахождения.

Это можно сделать через сайт НСЗУ, или позвонив в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77.