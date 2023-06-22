Сьогоднішній пихоемоційний стан українців викликає занепокоєння у фахівців. Повномасштабна війна і всі жахіття, з нею пов’язані, не можуть минути безслідно для психічного здоров’я. Може саме тому рівень споживання антидепресантів у країні у 2022 році сягнув піка і має тенденцією до зростання.

На безрецептурні заспокійливі засоби українці щомісяця витрачають близько 300 млн грн. Причому часто люди купують недоказові, із сумнівною ефективністю препарати.

Натомість держава пропонує не тільки безоплатну допомогу спеціалістів, які можуть запропонувати методики, що дозволять покращити психічне здоровʼя без застосування медикаментів, а й безоплатні (або з невеликою доплатою) ліки. Звісно, якщо лікар їх призначить.

Наразі в програмі реімбурсації “Доступні ліки” передбачено 66 препаратів, які призначаються у разі розладів психіки та поведінки, а також за епілепсії.

Як їх отримати?

Для цього варто зробити лише три кроки.

Перший. Треба звернутися до сімейного чи лікуючого лікаря або психіатра, а якщо є епілептичні напади – до невролога або психіатра.

Другий. Після створення в Електронній системі охорони здоров’я плану лікування, лікар на його основі випише перший рецепт.

Третій. За наступними рецептами можна буде звернутися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Фахівець зможе виписати рецепт, заглянувши в електронний план лікування, складений лікарем-спеціалістом.

Причому, самому пацієнту варто зробити лише перший крок, а надалі людина вже автоматично отримуватиме рецепт на потрібні ліки – будь то антидепресанти, заспокійливі чи спеціальні препарати.

Де можна придбати ці ліки?

Нині 1 016 субʼєктів господарювання і 12 543 точки відпуску мають договір за програмою реімбурсації на препарати з лікування розладів психіки та поведінки, а також епілепсії. З рецептом можна звернутися в будь-який з них, незалежно від місця реєстрації.

Просто треба знайти аптеку, на дверях якої є наліпка “Доступні ліки”. Щоб не шукати містом необхідний аптечний заклад, перевірте, що є поблизу вашого місцезнаходження.

Це можна зробити через сайт НСЗУ, або зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.