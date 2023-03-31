Специалисты Министерства здравоохранения Украины развенчали самые распространенные мифы вокруг электронного рецепта (е-рецепта), обязательность которого вступит в силу с 1 апреля.

Миф: на все лекарства теперь потребуется рецепт.

Правда: нет, рецепт нужен только на рецептурные лекарства. Минздрав не изменяет список и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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Миф: рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту.

Правда: нет, лекарство можно приобрести как по бумажному, так и по е-рецепту. При этом е-рецепт имеет ряд преимуществ над бумажным бланком, поэтому удобнее в частности и при регулярном приеме лекарств.

Миф: при отсутствии света будет невозможно получить рецепт на лекарство.

Правда: при отсутствии света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.

Миф: это не нужные изменения во время войны.

Правда: отпуск рецептурного лекарства всегда должен осуществляться по назначению врача, это требование не является новым, с апреля только добавляется дополнительный инструмент – е-рецепт. Е-рецепт будет вводиться постепенно с возможностью использования бумажных рецептурных бланков.

Миф: многие ВПЛ не смогут получить лекарства, поскольку потеряли доступ к своим семейным врачам.

Правда: для получения электронного рецепта не нужна декларация с семейным врачом. Выписать рецепт на рецептурный препарат сможет любой врач, отвечающий за ваше лечение – хирург, терапевт, кардиолог или онколог.

Миф: теперь невозможно получить лекарство, поскольку запись к врачу на несколько дней вперед.

Правда: если вы испытываете ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу. Врач сможет оценить состояние вашего здоровья, провести клиническую диагностику и назначить лечение, которое будет эффективным и безопасным для вас. А все повторные рецепты на нужное лекарство вы сможете получить дистанционно. В случае экстренных ситуаций пациент может вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Миф: теперь врачи будут назначать только дорогостоящие лекарства.

Правда: на самом деле электронный рецепт не содержит торговых названий препаратов, а только международное непатентованное название, то есть действующее вещество. Так вы сможете самостоятельно принять решение о бренде лекарственного средства с соответствующим веществом в соответствии со своим бюджетом. Ни врач, ни фармацевт не смогут повлиять на ваш выбор.

Миф: теперь невозможно купить лекарства против давления/аллергии/обезболивающие средства без рецепта.

Правда: если этот препарат в соответствии с инструкцией подлежит отпуску исключительно по рецепту врача, в таком случае действительно нужен рецепт. Однако это не новая норма, Минздрав не изменяет правила отпуска лекарственных средств. При этом вы всегда можете получить рекомендацию от фармацевта по отношению к безрецептурным аналогам указанного лекарства, а еще лучше – обратиться к врачу, который назначит вам эффективное лечение.

Миф: это неудобно для пациентов с хроническими заболеваниями.

Правда: с внедрением е-рецепта не нужно каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить рецепт лекарства. Это можно будет сделать в том числе и дистанционно. Назначения лекарства всегда будут доступны в вашем смартфоне. Это еще одно преимущество электронного рецепта над бумажным.

Миф: теперь невозможно будет купить даже обычный этиловый спирт без рецепта.

Правда: действительно, есть определенные ограничения на отпуск спиртовых растворов. Однако в ассортименте аптек можно найти упаковки, не подлежащие отпуску по рецепту. Есть доступные опции в другом объеме, или есть другие антисептические средства, которые можно свободно купить аптеке.

Миф: теперь комбинированные оральные контрацептивы и контрацептивы экстренного применения будут по рецепту.

Правда: в основном все гормоносодержащие лекарственные средства являются рецептурными во многих странах мира, поскольку могут иметь серьезное влияние на гормональное здоровье и самочувствие женщины. Именно поэтому их применение должно контролироваться медицинским специалистом. Эта норма не нова и является распространенной мировой практикой. При длительном приеме КОК врач может выписывать рецепт на лекарства дистанционно, это существенно упростит процесс назначения.

Миф: теперь невозможно купить лекарства для животных в обычной аптеке.

Правда: никаких дополнительных изменений или ограничений по отпуску лекарственных препаратов для животных не предусматривается.