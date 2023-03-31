Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розвінчали найпоширеніші міфи навколо електронного рецепта (е-рецепта), обов’язковість якого набуде чинності з 1 квітня.

Міф: на всі ліки тепер буде потрібен рецепт.

Правда: ні, рецепт потрібен тільки на рецептурні ліки. МОЗ не змінює список і умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, які й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, тепер можна буде придбати не тільки за паперовим, а й за електронним рецептом.

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Міф: рецептурні ліки відпускатимуться виключно за е-рецептом.

Правда: ні, ліки можна придбати як за паперовим, так і за е-рецептом. При цьому е-рецепт має низку переваг над паперовим бланком, тому є зручнішим, зокрема, і за умови регулярного прийому ліків.

Міф: за відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки.

Правда: за відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді протягом воєнного стану аптеки зобов’язані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Міф: це непотрібні зміни під час війни.

Правда: відпуск рецептурних ліків завжди має здійснюватися за призначенням лікаря, ця вимога не є новою, з квітня лише додається додатковий інструмент – е-рецепт. Е-рецепт запроваджуватиметься поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.

Міф: багато ВПО не зможуть отримати ліки, оскільки втратили доступ до своїх сімейних лікарів.

Правда: для отримання електронного рецепта не потрібна декларація із сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування – хірург, терапевт, кардіолог або онколог.

Міф: тепер неможливо отримати ліки, оскільки запис до лікаря на кілька днів наперед.

Правда: якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, обов’язково зверніться до лікаря. Лікар зможе оцінити стан вашого здоров’я, провести клінічну діагностику та призначити лікування, яке буде ефективним і безпечним для вас. А всі повторні рецепти на потрібні ліки ви зможете отримати дистанційно. У разі екстрених ситуацій пацієнт може викликати бригаду швидкої медичної допомоги.

Міф: тепер лікарі призначатимуть тільки дорогі ліки.

Правда: насправді електронний рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, тобто діючу речовину. Так ви зможете самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу з відповідною речовиною відповідно до свого бюджету. Ні лікар, ні фармацевт не зможуть вплинути на ваш вибір.

Міф: тепер неможливо купити ліки проти тиску/алергії/знеболювальні засоби без рецепта.

Правда: якщо цей препарат відповідно до інструкції підлягає відпуску винятково за рецептом лікаря, у такому разі справді потрібен рецепт. Однак це не нова норма, МОЗ не змінює правила відпуску лікарських засобів. При цьому ви завжди можете отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів зазначених ліків, а ще краще – звернутися до лікаря, який призначить вам ефективне лікування.

Міф: це незручно для пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Правда: із впровадженням е-рецепта не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоб отримати рецепт ліків. Це можна буде зробити зокрема й дистанційно. Призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні. Це ще одна перевага електронного рецепта над паперовим.

Міф: тепер неможливо буде купити навіть звичайний етиловий спирт без рецепта.

Правда: справді, є певні обмеження на відпуск спиртових розчинів. Проте в асортименті аптек можна знайти упаковки, які не підлягають відпуску за рецептом. Є доступні опції в іншому об’ємі, або є інші антисептичні засоби, які можна вільно купити аптеці.

Міф: тепер комбіновані оральні контрацептиви та контрацептиви екстреного застосування будуть за рецептом.

Правда: здебільшого всі гормоновмісні лікарські засоби є рецептурними в багатьох країнах світу, оскільки можуть мати серйозний вплив на гормональне здоров’я та самопочуття жінки. Саме тому їхнє застосування має контролюватися медичним фахівцем. Ця норма не нова і є поширеною світовою практикою. У разі тривалого прийому КОК лікар може виписувати рецепт на ліки дистанційно, це суттєво спростить процес призначення.

Міф: тепер неможливо купити ліки для тварин у звичайній аптеці.

Правда: жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається.