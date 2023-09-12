Ученые из Таиланда в ходе исследования выяснили, что куркума может быть столь же эффективна при расстройстве желудка, как и лекарство омепразол.

Омепразол – это ингибитор протонной помпы (ИПП), который используется для лечения диспепсии (расстройства пищеварения). По словам ученых, длительное использование ИПП связано с повышенным риском переломов или инфекций, дефицитом микроэлементов.

В то же время куркума содержит натуральное активное соединение под названием куркумин, которое, как считается, обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами.

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В Юго-Восточной Азии его издавна использовали как лекарственное средство, в том числе для лечения расстройства желудка. Однако до сих пор не было ясно, насколько она эффективна по сравнению с обычными лекарствами.

В двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании исследователи изучили 206 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет с рецидивирующим расстройством желудка.

Они были набраны из больниц Таиланда в период с 2019 по 2021 годы и случайным образом распределены в одну из трех групп лечения на 28 дней.

Первой группе давали две большие капсулы куркумина по 250 мг 4 раза в день и одну маленькую капсулу-пустышку. Другой — одну маленькуюя капсулу омепразола по 20 мг в день и две большие капсулы-пустышки 4 раза в день. В третьей группе участники получали куркуму плюс омепразол.

Исследователи обнаружили, что пероральный куркумин безопасен и хорошо переносится и что у пациентов во всех трех группах наблюдалось одинаковое улучшение симптомов.

Ученые признали небольшой размер исследования, но отметили, что полученные результаты могут оправдать применение куркумина в клинической практике.