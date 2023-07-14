Куркума — популярная специя, которая производится из корня растения Curcuma longa. Он происходит из Юго-Восточной Азии и является членом семейства имбирных.

Издавна люди использовали куркуму в качестве растительного средства в аюрведической и китайской медицине. Специя имеет большое количество полезных веществ, которые необходимы для нашего здоровья.

Для чего нужно употреблять куркуму и как специя влияет на организм — узнавали Факты ICTV.

Полезные свойства куркумы

Куркумин положительно влияет на кишечную микробиоту

По словам врача-терапевта и диетолога Клиники диетологии Самойленко Яны Музиры, куркумин (желтый пигмент куркумы) осуществляет регуляторное воздействие на микрофлору кишечника.

— На состав микробиома человека влияют многие факторы окружающей среды и образа жизни. Поэтому любое нарушение профиля микробиома кишечника может играть ключевую роль в прогрессировании заболеваний у человека, — говорит Музира.

Более того, куркумин и его метаболиты влияют на микробиоту. Во взаимодействии между куркумином и микробиомом выделяют два разных явления:

регуляция кишечной микрофлоры куркумином;

биотрансформация куркумина кишечной микробиотой.

Важно отметить, что оба этих процесса потенциально важны для активности куркумина.

Куркума при диабете

Куркумин обладает антидиабетическим действием, например, благодаря усилению усвоения глюкозы и улучшению функции бета-клеток поджелудочной железы.

— Кроме того, куркумин способствует уменьшению глюконеогенеза и повышению активности глюкокиназы, — говорит диетолог.

Этот оранжевый порошок способен восстанавливать окислительный стресс и функции ДНК-метилтрансферазы при диабетической ретинопатии.

Противовоспалительные свойства

Фонд борьбы с артритом ссылается на несколько исследований, в которых куркума указывается как таковая, что уменьшает воспаление.

Такая противовоспалительная способность может уменьшить боль в суставах, которую люди испытывают при артрите (конечно, это не основа лечения).

Куркума и пищеварение

Специя играет важную роль в переваривании пищи. Она может способствовать здоровому пищеварению благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

— Также куркума используется в аюрведической медицине как лечебное средство для пищеварения, – говорит Музира.

Антиоксидантные свойства

Куркума считается мощным антиоксидантом. Куркумин способен нейтрализовать свободные радикалы, которые наносят вред нашему организму. Кроме того, этот пигмент стимулирует действие других антиоксидантов, которые попадают в наш организм.

Поэтому куркумин может использоваться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, снижения уровня плохого холестерина, регулирования артериального давления и может бороться с диабетом, аллергией или астмой.

Снижает развитие рака

Роль антиоксидантов при возникновении оксидативного стресса важна, поскольку они способствуют предотвращению/задержке развития многих заболеваний и их возможных осложнений.

Антиоксиданты природного происхождения, такие как куркумин, имеют высокую клиническую ценность.

— Не менее значимым является противовоспалительное действие куркумина. Он подавляет и регулирует тканевое производство и секрецию провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкины или фактор некроза опухолей альфа (ФНП-α), – отмечает врач.

Куркума при ожирении

Считается, что куркумин способствует снижению индекса массы тела, а также уменьшению уровня воспаления в организме, которое связано с повышением риска ожирения.

— Эксперименты с диетическим вмешательством куркумина у животных с гиперлипидемией (индуцированной диетой с высоким содержанием глюкозы) привели к снижению в крови свободного общего холестерина, жирных кислот и триглицеридов, — рассказывает диетолог.

Кроме того, куркумин также может увеличить расход энергии. Ведь это соединение эффективно стимулирует термогенез.

Куркума для мозга и памяти

Гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец отмечает, что куркумин преодолевает гематоэнцефалический барьер. То есть он может попадать непосредственно в мозг и оказывать полезное воздействие на уровне нейронов.

Это мощное антиоксидантное и противовоспалительное соединение было связано со следующими преимуществами для мозга:

Может улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера. В частности, очистить амилоидные бляшки, которые являются признаком этого заболевания.

у людей с болезнью Альцгеймера. В частности, очистить амилоидные бляшки, которые являются признаком этого заболевания. Облегчает депрессию . Куркумин повышает уровень серотонина и дофамина в синапсах, известных медиаторах лучшего настроения. Исследователи обнаружили, что куркумин облегчает симптомы депрессии и тревоги, если его использовать вместе со стандартными методами лечения у людей с диагностированными депрессивными состояниями.

. Куркумин повышает уровень серотонина и дофамина в синапсах, известных медиаторах лучшего настроения. Исследователи обнаружили, что куркумин облегчает симптомы депрессии и тревоги, если его использовать вместе со стандартными методами лечения у людей с диагностированными депрессивными состояниями. Способствует росту новых клеток мозга. Куркумин усиливает выработку нейротрофина, гормона, который способствует росту и питанию нейронов. Это может отсрочить возрастное ухудшение психики, но нужны еще дополнительные исследования.

Куркума давно перестала быть просто специей для еды. Сегодня ее активно применяют в кулинарии, косметологии и даже в медицине.

В целом куркума — очень полезная специя. Ее стоит употреблять на регулярной основе, если нет противопоказаний или аллергических реакций. Но врачи предостерегают, что не стоит есть специю ложками, лучше добавляйте ее в рацион в небольших количествах.