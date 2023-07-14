Куркума — популярная специя, которая производится из корня растения Curcuma longa. Он происходит из Юго-Восточной Азии и является членом семейства имбирных.
Издавна люди использовали куркуму в качестве растительного средства в аюрведической и китайской медицине. Специя имеет большое количество полезных веществ, которые необходимы для нашего здоровья.
Для чего нужно употреблять куркуму и как специя влияет на организм — узнавали Факты ICTV.
Полезные свойства куркумы
Куркумин положительно влияет на кишечную микробиоту
По словам врача-терапевта и диетолога Клиники диетологии Самойленко Яны Музиры, куркумин (желтый пигмент куркумы) осуществляет регуляторное воздействие на микрофлору кишечника.
— На состав микробиома человека влияют многие факторы окружающей среды и образа жизни. Поэтому любое нарушение профиля микробиома кишечника может играть ключевую роль в прогрессировании заболеваний у человека, — говорит Музира.
Более того, куркумин и его метаболиты влияют на микробиоту. Во взаимодействии между куркумином и микробиомом выделяют два разных явления:
- регуляция кишечной микрофлоры куркумином;
- биотрансформация куркумина кишечной микробиотой.
Важно отметить, что оба этих процесса потенциально важны для активности куркумина.
Куркума при диабете
Куркумин обладает антидиабетическим действием, например, благодаря усилению усвоения глюкозы и улучшению функции бета-клеток поджелудочной железы.
— Кроме того, куркумин способствует уменьшению глюконеогенеза и повышению активности глюкокиназы, — говорит диетолог.
Этот оранжевый порошок способен восстанавливать окислительный стресс и функции ДНК-метилтрансферазы при диабетической ретинопатии.
Противовоспалительные свойства
Фонд борьбы с артритом ссылается на несколько исследований, в которых куркума указывается как таковая, что уменьшает воспаление.
Такая противовоспалительная способность может уменьшить боль в суставах, которую люди испытывают при артрите (конечно, это не основа лечения).
Куркума и пищеварение
Специя играет важную роль в переваривании пищи. Она может способствовать здоровому пищеварению благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.
— Также куркума используется в аюрведической медицине как лечебное средство для пищеварения, – говорит Музира.
Антиоксидантные свойства
Куркума считается мощным антиоксидантом. Куркумин способен нейтрализовать свободные радикалы, которые наносят вред нашему организму. Кроме того, этот пигмент стимулирует действие других антиоксидантов, которые попадают в наш организм.
Поэтому куркумин может использоваться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, снижения уровня плохого холестерина, регулирования артериального давления и может бороться с диабетом, аллергией или астмой.
Снижает развитие рака
Роль антиоксидантов при возникновении оксидативного стресса важна, поскольку они способствуют предотвращению/задержке развития многих заболеваний и их возможных осложнений.
Антиоксиданты природного происхождения, такие как куркумин, имеют высокую клиническую ценность.
— Не менее значимым является противовоспалительное действие куркумина. Он подавляет и регулирует тканевое производство и секрецию провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкины или фактор некроза опухолей альфа (ФНП-α), – отмечает врач.
Куркума при ожирении
Считается, что куркумин способствует снижению индекса массы тела, а также уменьшению уровня воспаления в организме, которое связано с повышением риска ожирения.
— Эксперименты с диетическим вмешательством куркумина у животных с гиперлипидемией (индуцированной диетой с высоким содержанием глюкозы) привели к снижению в крови свободного общего холестерина, жирных кислот и триглицеридов, — рассказывает диетолог.
Кроме того, куркумин также может увеличить расход энергии. Ведь это соединение эффективно стимулирует термогенез.
Куркума для мозга и памяти
Гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец отмечает, что куркумин преодолевает гематоэнцефалический барьер. То есть он может попадать непосредственно в мозг и оказывать полезное воздействие на уровне нейронов.
Это мощное антиоксидантное и противовоспалительное соединение было связано со следующими преимуществами для мозга:
- Может улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера. В частности, очистить амилоидные бляшки, которые являются признаком этого заболевания.
- Облегчает депрессию. Куркумин повышает уровень серотонина и дофамина в синапсах, известных медиаторах лучшего настроения. Исследователи обнаружили, что куркумин облегчает симптомы депрессии и тревоги, если его использовать вместе со стандартными методами лечения у людей с диагностированными депрессивными состояниями.
- Способствует росту новых клеток мозга. Куркумин усиливает выработку нейротрофина, гормона, который способствует росту и питанию нейронов. Это может отсрочить возрастное ухудшение психики, но нужны еще дополнительные исследования.
Куркума давно перестала быть просто специей для еды. Сегодня ее активно применяют в кулинарии, косметологии и даже в медицине.
В целом куркума — очень полезная специя. Ее стоит употреблять на регулярной основе, если нет противопоказаний или аллергических реакций. Но врачи предостерегают, что не стоит есть специю ложками, лучше добавляйте ее в рацион в небольших количествах.