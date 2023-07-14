Куркума – популярна спеція, яку виготовляють з кореня рослини Curcuma longa. Вона походить з Південно-Східної Азії та є членом родини імбирних.

З давніх-давен люди використовували куркуму як рослинний засіб в аюрведичній та китайській медицині. Спеція має велику кількість корисних речовин, які необхідні для нашого здоровʼя.

Для чого потрібно вживати куркуму та як спеція впливає на організм – дізнавалися Факти ICTV.

Корисні властивості куркуми

Куркумін позитивно впливає на кишкову мікробіоту

За словами лікаря-терапевта та дієтолога Клініки дієтології Самойленко Яни Музири, куркумін (жовтий пігмент куркуми) здійснює регуляторний вплив на мікрофлору кишківника.

– На склад мікробіому людини впливає багато факторів навколишнього середовища та способу життя. Тому будь-яке порушення профілю мікробіому кишківника може відігравати ключову роль у прогресуванні захворювань у людини, – каже Музира.

Ба більше, куркумін та його метаболіти впливають на мікробіоту. У взаємодії куркуміну та мікробіому виокремлюють два різних явища:

регуляція кишкової мікрофлори куркуміном;

біотрансформація куркуміну кишковою мікробіотою.

Важливо, що обидва ці процеси є потенційно вирішальними для активності куркуміну.

Куркума при діабеті

Куркумін має антидіабетичну дію, наприклад, завдяки посиленню засвоєння глюкози та покращенню функції бета-клітин підшлункової залози.

– Крім того, куркумін сприяє зменшенню глюконеогенезу та підвищенню активності глюкокінази, – каже дієтолог.

Цей жовтогарячий порошок здатний відновлювати окислювальний стрес та функції ДНК-метилтрансферази при діабетичній ретинопатії.

Протизапальні властивості

Фонд боротьби з артритом посилається на кілька досліджень, в яких куркума вказується як така, що зменшує запалення.

Така протизапальна здатність може зменшити біль у суглобах, який відчувають люди при артриті (звісно, це не основа лікування).

Куркума та травлення

Спеція відіграє важливу роль у перетравлюванні їжі. Вона може сприяти здоровому травленню завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям.

– Також куркума використовується в аюрведичній медицині як лікувальний засіб для травлення, – каже Музира.

Антиоксидантні властивості

Куркума вважається потужним антиоксидантом. Куркумін здатен нейтралізувати вільні радикали, які завдають шкоди нашому організму. Крім того, цей пігмент стимулює дію інших антиоксидантів, які потрапляють до нашого організму.

Тому куркумін може вживатись для профілактики серцево-судинних захворювань, знижувати рівень поганого холестерину, регулювати артеріальний тиск та має потенціал у боротьбі з цукровим діабетом, алергією чи астмою.

Знижує розвиток раку

Роль антиоксидантів при оксидативному стресі є важливою, оскільки вони сприяють запобіганню/затримці розвитку багатьох захворювань та їхніх можливих ускладнень.

Антиоксиданти природного походження, такі як куркумін, мають високу клінічну цінність.

– Не менш значущою є протизапальна дія куркуміну. Куркумін пригнічує і регулює тканинне виробництво і секрецію прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкіни або фактор некрозу пухлин альфа (ФНП-α), – зазначає лікар.

Куркума при ожирінні

Вважається, що куркумін сприяє зниженню індексу маси тіла, а також зменшенню рівня запалення в організмі, яке пов’язане з підвищенням ризику ожиріння.

– Експерименти з дієтичним втручанням куркуміну у тварин з гіперліпідемією (індукованою дієтою з високим вмістом глюкози) призвели до зниження в крові вільного загального холестерину, жирних кислот і тригліцеридів, – розповідає дієтолог.

Крім того, куркумін також може посилювати енерговитрати. Адже ця сполука ефективно стимулює термогенез.

Куркума для мозку й памʼяті

Гастроентеролог та дієтолог Олег Швець зазначає, що куркумін долає гематоенцефалічний бар’єр. Тобто він може потрапляти безпосередньо в мозок та здійснювати корисний вплив на рівні нейронів.

Цю потужну антиоксидантну та протизапальну сполуку пов’язують із такими перевагами для мозку:

Може покращити пам’ять у людей з хворобою Альцгеймера. Зокрема, очистити амілоїдні бляшки, які є ознакою цього захворювання.

у людей з хворобою Альцгеймера. Зокрема, очистити амілоїдні бляшки, які є ознакою цього захворювання. Полегшує депресію . Куркумін підвищує рівень серотоніну та дофаміну у синапсах, відомих медіаторів кращого настрою. Дослідники виявили, що куркумін полегшує симптоми депресії та тривоги, якщо його використовувати разом зі стандартними методами лікування у людей з діагностованими депресивними станами.

. Куркумін підвищує рівень серотоніну та дофаміну у синапсах, відомих медіаторів кращого настрою. Дослідники виявили, що куркумін полегшує симптоми депресії та тривоги, якщо його використовувати разом зі стандартними методами лікування у людей з діагностованими депресивними станами. Сприяє росту нових клітин мозку. Куркумін посилює продукцію нейротрофіну, гормону, який сприяє росту та живленню нейронів. Це може відстрочити вікове погіршення психіки, але потрібні ще додаткові дослідження.

Куркума давно перестала бути просто спецією для їжі. Сьогодні її активно застосовують в кулінарії, косметології та навіть в медицині.

Загалом куркума – дуже корисна спеція. Її варто вживати на регулярній основі, якщо немає протипоказань чи алергічних реакцій. Але лікарі застерігають, що не варто їсти спецію ложками, краще додавайте її у раціон у невеликих кількостях.