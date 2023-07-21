Нейропсихологи из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии в ходе исследования выяснили, что вместо того, чтобы кусать ногти, нужно просто осторожно прикасаться к коже, например, слегка потирая кончики пальцев, ладонь или тыльную сторону руки.

По словам ученых, эта стратегия, названная “заменой привычки”, помогла 53% участников нового шестинедельного исследования подавить нежелательное поведение.

— Правило состоит в том, чтобы просто слегка прикоснуться к своему телу, — говорит ведущий автор исследования Штеффен Мориц.

Считается, что это повторяющееся поведение, ориентированное на тело (BFRB), затрагивает около 5% людей во всем мире.

В новом исследовании приняли участие 268 человек. У них либо была трихотилломания — состояние, при котором люди реагируют на стресс или успокаивают себя, выщипывая волосы, либо они кусают ногти или внутреннюю часть щеки.

Членам контрольной группы сказали, что они находятся в списке ожидания лечения (которое они получили после окончания исследования). Других участников научили формировать замещающую привычку с помощью руководства и видео.

Оказалось, что те, кто грыз ногти, получили наибольшую пользу. Около 80% людей в группе лечения сказали, что они довольны обучением, а 86% рекомендовали бы его.

Хотя необходимы дополнительные исследования, эта стратегия может объединить существующие поведенческие методы, которые используются для помощи людям с BFRB.

Например, кусание ногтей можно заменить, чем-то, что начинается аналогичным образом, например, поднятием руки к лицу, но вместо того, чтобы тянуть в рот палец, нужно просто прикоснуться к мочке уха.