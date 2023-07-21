Нейропсихологи з Університетського медичного центру Гамбург-Еппендорф у Німеччині під час дослідження з’ясували, що замість того, щоб кусати нігті, потрібно просто обережно торкатися шкіри, наприклад, злегка потираючи кінчики пальців, долоню або тильний бік руки.

За словами вчених, ця стратегія, названа “заміною звички”, допомогла 53% учасників нового шеститижневого дослідження скоротити небажану поведінку.

– Правило полягає в тому, щоб просто злегка доторкнутися до свого тіла, – каже провідний автор дослідження Штеффен Моріц.

Вважається, що ця повторювана поведінка, орієнтована на тіло (BFRB), зачіпає близько 5% людей у всьому світі.

У новому дослідженні взяли участь 268 осіб. У них або була трихотиломанія – стан, за якого люди реагують на стрес або заспокоюють себе, вискубуючи волосся, або вони кусають нігті чи внутрішню частину щоки.

Членам контрольної групи сказали, що вони перебувають у списку очікування лікування (яке вони отримали після закінчення дослідження). Інших учасників навчили формувати замісну звичку за допомогою керівництва та відео.

Виявилося, що ті, хто гриз нігті, отримали найбільшу користь. Близько 80% людей у групі лікування сказали, що вони задоволені навчанням, а 86% рекомендували б його.

Хоча необхідні додаткові дослідження, ця стратегія може об’єднати наявні поведінкові методи, які використовуються для допомоги людям з BFRB.

Наприклад, кусання нігтів можна замінити чимось, що починається аналогічним чином, наприклад, підняттям руки до обличчя, але замість того, щоб тягнути до рота палець, потрібно просто доторкнутися до мочки вуха.