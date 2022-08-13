Провідний венозний хірург Великої Британії професор Марк Уайтлі розповів про три дуже ефективні звички, які допоможуть запобігти варикозне розширення вен.

– Нездорові вени – дуже поширена патологія. Вона викликана розвитком слабких стінок і клапанів вен і може мати жахливі наслідки для здоров’я, – зазначає професор.

Він пропонує три прості звички, якими варто обзавестися всім, хто хоче уникнути проблем з ногами:

Зараз дивляться

регулярні фізичні вправи і підтримка активності дуже важливі для поліпшення кровотоку і кровообігу. Краща вправа для вен на ногах — ходьба;

і підтримка активності дуже важливі для поліпшення кровотоку і кровообігу. Краща вправа для вен на ногах — ходьба; пити воду вранці . Зневоднення може викликати проблеми з кров’ю, робить її більш густ ою і концентровано ю і заважає легко проходити через кровоносні судини. Показник зволоження організму – колір сечі: чим вона темніша, тим більше води н ам потрібно;

. Зневоднення може викликати проблеми з кров’ю, робить її більш і концентровано і заважає легко проходити через кровоносні судини. Показник зволоження організму – колір сечі: чим вона темніша, тим більше води ам потрібно; споживання вітаміну C – мінералу, легко доступного в апельсинах, полуниці, болгарському перці і помідорах. Вітамін C може допомогти запобігти пошкодженню клітин, захистити клітини вен від вільних радикалів, зберегти вени сильними і еластичними.

Ускладнення від поганого стану вен носять не тільки косметичний характер, як прийнято вважати. Варикозне розширення вен може мати серйозні наслідки, якщо його не лікувати, наполягає знаменитий британський медик.

Джерело: Express