Ведущий венозный хирург Великобритании профессор Марк Уайтли рассказал о трех очень эффективных привычках, который помогут предотвратить варикозное расширение вен.

— Нездоровые вены — очень распространенная патология. Она вызвана развитием слабых стенок и клапанов вен и может иметь ужасные последствия для здоровья, — отмечает профессор.

Он предлагает три простые привычки, которыми стоит обзавестись всем, кто хочет избежать проблем с ногами:

регулярные физические упражнения и поддержание активности очень важны для улучшения кровотока и кровообращения. Лучшее упражнение для вен на ногах — ходьба;

и поддержание активности очень важны для улучшения кровотока и кровообращения. Лучшее упражнение для вен на ногах — ходьба; пить воду по утрам. Обезвоживание может вызвать проблемы с кровью, делает ее более густой и концентрированной и мешает легко проходить через кровеносные сосуды. Показатель увлажнения организма — цвет мочи: чем она темнее, тем больше воды вам нужно;

Обезвоживание может вызвать проблемы с кровью, делает ее более густой и концентрированной и мешает легко проходить через кровеносные сосуды. Показатель увлажнения организма — цвет мочи: чем она темнее, тем больше воды вам нужно; потребление витамина С — минерала, легко доступного в апельсинах, клубнике, болгарском перце и помидорах. Витамин С может помочь предотвратить повреждение клеток, защитить клетки вен от свободных радикалов, сохранить вены сильными и эластичными.

Осложнения от плохого состояния вен носят не только косметический характер, как принято считать. Варикозное расширение вен может иметь серьезные последствия, если его не лечить, настаивает знаменитый британский медик.

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Источник: Express