Spikewax рекомендуется также в качестве бустера для взрослых и детей в возрасте от 12 лет в текущем осенне-зимнем сезоне.

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— Заболеваемость в Европе снова растет, поэтому важно, чтобы каждый повысил свою защиту этой зимой с помощью вакцинации и повторных прививок, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кариакидес.

Количество заболевших в Германии в октябре продолжает расти. В больницах находится около 24 тыс. пациентов с диагностированным Covid-19. Это столько же, сколько на пике летней волны. Медики опасаются, что дальнейший приток пациентов может привести к перегрузке больниц.

В стране снова обсуждается возможность возвращения некоторых Covid-ограничений, включая обязательное ношение масок в помещениях.