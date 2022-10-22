В ЕС разрешено использовать вакцины против Covid-19 производителей Pfizer и Moderna для вакцинации детей от шести месяцев. Также Еврокомиссия одобрила использование новой вакцины Moderna против варианта Омикрон.20 октября в ЕС одобрено использование вакцин против Covid-19 производителей Pfizer/BioNTech и Moderna для вакцинации детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.Таким образом приняты рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).Ранее обе вакцины были одобрены для взрослых и детей в возрасте пяти (в случае с Pfizer) и шести (в случае с Moderna) лет.
Дозы вакцин для детей до четырех лет будут существенно меньше чем для старших детей и взрослых. По словам экспертов EMA, исследования показывают, что такая дозировка достаточна для защиты организма от инфекции.Вопрос о массовой вакцинации младенцев и маленьких детей сейчас обсуждается в разных странах ЕС.Кроме того, Еврокомиссия одобрила модифицированную вакцину Moderna Spikewax для использования против субвариантов Омикрона BA.4 и BA.5.При этом вакцина остается эффективной и против предыдущих вариантов коронавируса, подчеркнули эксперты EMA.
Spikewax рекомендуется также в качестве бустера для взрослых и детей в возрасте от 12 лет в текущем осенне-зимнем сезоне.
— Заболеваемость в Европе снова растет, поэтому важно, чтобы каждый повысил свою защиту этой зимой с помощью вакцинации и повторных прививок, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кариакидес.
Количество заболевших в Германии в октябре продолжает расти. В больницах находится около 24 тыс. пациентов с диагностированным Covid-19. Это столько же, сколько на пике летней волны. Медики опасаются, что дальнейший приток пациентов может привести к перегрузке больниц.
В стране снова обсуждается возможность возвращения некоторых Covid-ограничений, включая обязательное ношение масок в помещениях.
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