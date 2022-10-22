У ЄС дозволено використовувати вакцини проти Covid-19 виробників Pfizer та Moderna для вакцинації дітей від шести місяців. Також Єврокомісія схвалила використання нової вакцини Moderna проти варіанта Омікрона.

20 жовтня в ЄС схвалено використання вакцин проти Covid-19 виробників Pfizer/BioNTech і Moderna для вакцинації дітей віком від шести місяців до чотирьох років. Таким чином, прийнято рекомендації Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА).

Раніше обидві вакцини були схвалені для дорослих та дітей у віці п’яти (у випадку з Pfizer) та шести (у випадку з Moderna) років.

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Дози вакцин для дітей до чотирьох років будуть значно меншими ніж для старших дітей та дорослих. За словами експертів EMA, дослідження показують, що таке дозування є достатнім для захисту організму від інфекції.

Питання про масову вакцинацію немовлят та маленьких дітей зараз обговорюється у різних країнах ЄС.

Крім того, Єврокомісія схвалила модифіковану вакцину Moderna Spikewax для використання проти субваріантів Омікрону BA.4 та BA.5. При цьому вакцина залишається ефективною та проти попередніх варіантів коронавірусу, підкреслили експерти EMA.

Spikewax рекомендується також як бустер для дорослих та дітей віком від 12 років у поточному осінньо-зимовому сезоні.

– Захворюваність у Європі знову зростає, тому важливо, щоб кожен підвищив свій захист цієї зими за допомогою вакцинації та повторних щеплень, повідомила єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Каріакідес.

Кількість хворих у Німеччині у жовтні продовжує зростати. У лікарнях перебуває близько 24 тис. пацієнтів із діагностованим Covid-19. Це стільки ж, скільки на піку літньої хвилі. Медики побоюються, що подальший приплив пацієнтів може призвести до перевантаження лікарень.

У країні знову обговорюється можливість повернення деяких обмежень Covid, включаючи обов’язкове носіння масок у приміщеннях.