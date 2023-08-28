На ежегодном собрании Европейского общества кардиологов в Амстердаме были представлены результаты двух исследований, которые показали, что ультраобработанные продукты питания значительно повышают риск высокого кровяного давления, болезней сердца, сердечных приступов и инсультов.

В последние годы глобальное потребление продуктов с высокой степенью переработки, таких как крупы, протеиновые батончики, газированные напитки, готовые блюда и фастфуд, резко возросло.

Например, в Великобритании и США более половины среднего рациона сейчас состоит из ультрапереработанных продуктов питания (UPF).

Первое исследование, в котором участвовали 10 тыс. женщин в течение 15 лет, показало, что у тех, у кого в рационе самая высокая доля UPF, вероятность развития высокого кровяного давления на 39% выше даже после того, как ученые скорректировали влияние соли, сахара и жира.

Второе исследование представляло метаанализ данных более чем 325 тыс. мужчин и женщин, показало, что у тех, кто ел больше всего UPF, на 24% чаще возникали сердечно-сосудистые заболевания, включая сердечные приступы, инсульты и стенокардия.

Ультрапереработанные продукты при производсте прошли множество процессов. Они часто содержат много соли и сахара, а также добавки и консерванты.

По словам ученых, в настоящее время имеются убедительные доказательства того, что эти продукты воспаляют кишечник, нарушают регуляцию аппетита, изменяют уровень гормонов и вызывают множество других эффектов, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых и других заболеваний во многом так же, как курение.