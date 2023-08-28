На щорічних зборах Європейського товариства кардіологів в Амстердамі представили результати двох досліджень, які засвідчили, що ультраоброблені продукти харчування значно підвищують ризик високого кров’яного тиску, хвороб серця, серцевих нападів та інсультів.

Останніми роками глобальне споживання продуктів із високим ступенем перероблення, таких як крупи, протеїнові батончики, газовані напої, готові страви та фастфуд, різко зросло.

Наприклад, у Великій Британії та США більше половини середнього раціону зараз складається з ультраперероблених продуктів харчування (UPF).

Перше дослідження, в якому брали участь 10 тис. жінок протягом 15 років, показало, що у тих, у кого в раціоні найвища частка UPF, ймовірність розвитку високого кров’яного тиску на 39% вища навіть після того, як вчені скорегували вплив солі, цукру і жиру.

Друге дослідження, що представляло метааналіз даних більш ніж 325 тис. чоловіків і жінок, показало, що в тих, хто їв найбільше UPF, на 24% частіше виникали серцево-судинні захворювання, включно з серцевими нападами, інсультами та стенокардією.

Ультраперероблені продукти під час виробництва проходять безліч процесів. Вони часто містять багато солі та цукру, а також добавки та консерванти.

За словами вчених, наразі є переконливі докази того, що ці продукти запалюють кишківник, порушують регуляцію апетиту, змінюють рівень гормонів і спричиняють безліч інших ефектів, які збільшують ризик серцево-судинних та інших захворювань багато в чому так само, як паління.