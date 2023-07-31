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Ученые разных стран показали, как ультраобработанные продукты влияют на наше здоровье

31 июля 2023, 09:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
колбаса
Источник: Pexels

Команда ученых Королевского колледжа Лондона провела небольшой эксперимент с участием 24-летних девушек-близнецов: Эмми две недели питалась исключительно ультраобработанными продуктами, Нэнси ела только сырые или легко обработанные продукты.

По истечение срока исследования Эйми прибавила в весе почти килограмм, а Нэнси, наоборот, похудела. В то же время в крови Эйми повысился уровень сахара и жиров.

По словам ученых, полученные результаты ярко свидетельствуют, что медики не зря беспокоятся из-за возможного негативного влияния ультраобработанной пищи на здоровье.

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Термин ультраобработанной пищи (UPF) появился 15 лет назад. Под эту категорию подпадает примерно половина продуктов: от нарезного хлеба до мороженого.

Способ приготовления у них разный, но все – проходят существенную промышленную обработку. А среди ингредиентов – консерванты, искусственные подсластители и эмульгаторы, которые в домашние блюда обычно не добавляют.

По словам ученых, по мере того как потребление таких продуктов растет, увеличивается и количество случаев рака и диабета. Ученые считают эту связь неслучайной.

В январе 2023 медицинский журнал The Lancet обнародовал одно из самых полных исследований ультраобработанной пищи, которое провела Школа общественного здоровья Имперского колледжа Лондона.

Эксперимент с участием 200 тыс. человек показал, что чрезмерное потребление ультраобработанных продуктов может повысить риск онкологии, в частности рака яичников и мозга.

Самые распространенные ультраобработанные продукты:

  • хлеб массового производства;
  • сухие сладкие завтраки;
  • супы быстрого приготовления, готовые блюда для разогрева в микроволновке;
  • фруктовые йогурты;
  • переработанные мясные продукты (ветчина, колбасы);
  • снеки (чипсы и печенье);
  • мороженое;
  • сладкие безалкогольные напитки;
  • некоторые алкогольные напитки (виски, джин, ром)

Ученые задались целью исследовать связь между потреблением ультраобработанной пищи и смертностью. Первые эксперименты с участием 174 тыс. человек провели в парижской Сорбонне.

— В течение 24 часов мы записывали все, что едят и пьют участники, — объясняет руководитель эксперимента Матильда Тувье.

Исследования еще продолжаются, но полученные результаты уже свидетельствуют о том, что употребление UPF действительно увеличивает риск онкологических заболеваний.

Источник
BBC Украина
Теги
здорова їжа Наукові дослідження Продукты хвороби
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