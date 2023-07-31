Команда вчених Королівського коледжу Лондона провела невеликий експеримент за участю 24-річних дівчат-близнюків: Еймі два тижні харчувалася винятково ультраобробленими продуктами, Ненсі їла тільки сирі або легко оброблені продукти.

Після закінчення терміну дослідження Еймі набрала майже кілограм, а Ненсі, навпаки, схудла. Водночас у крові Еймі підвищився рівень цукру і жирів.

За словами вчених, отримані результати яскраво свідчать, що медиків не дарма непокоїть можливий негативний вплив ультраобробленої їжі на здоров’я.

Термін ультраоброблена їжа (UPF) з’явився 15 років тому. Під цю категорію підпадає приблизно половина продуктів: від нарізного хліба до морозива.

Спосіб приготування у них різний, але всі проходять істотну промислову обробку. А серед інгредієнтів – консерванти, штучні підсолоджувачі та емульгатори, які в домашні страви зазвичай не додають.

За словами вчених, у міру того як споживання таких продуктів зростає, збільшується і кількість випадків раку та діабету. Вчені вважають цей зв’язок невипадковим.

У січні 2023 року медичний журнал The Lancet оприлюднив одне з найповніших досліджень ультраобробленої їжі, яке провела Школа громадського здоров’я Імперського коледжу Лондона.

Експеримент за участю 200 тис. осіб показав, що надмірне споживання ультраоброблених продуктів може підвищити ризик онкології, зокрема раку яєчників і мозку.

Найпоширеніші ультраоброблені продукти:

хліб масового виробництва;

сухі солодкі сніданки;

супи швидкого приготування, готові страви для розігрівання в мікрохвильовці;

фруктові йогурти;

перероблені м’ясні продукти (шинка, ковбаси);

снеки (чипси та печиво);

морозиво;

солодкі безалкогольні напої;

деякі алкогольні напої (віскі, джин, ром).

Вчені поставили собі за мету дослідити зв’язок між споживанням ультраобробленої їжі та смертністю. Перші експерименти за участю 174 тис. осіб провели в паризькій Сорбонні.

– Протягом 24 годин ми записували все, що їдять і п’ють учасники, – пояснює керівник експерименту Матильда Тув’є.

Дослідження ще тривають, але отримані результати вже свідчать про те, що вживання UPF справді збільшує ризик онкологічних захворювань.