Недавние исследования выявили значительную связь между образованием варикозного расширения вен и хроническим запором. Также стало известно, что правильное питание помогает снизить риск развития варикозного расширения вен.

Обычно варикозное расширение вен вызывается ослаблением стенок и клапанов. Это часто происходит, когда давление в венах растет из-за длительного сидения или стояния. Отсутствие некоторых продуктов в рационе также может затруднять процесс дефекации и способствовать образованию варикозного расширения вен.

Согласно исследованию варикозное расширение вен редко наблюдается в странах и регионах, где распространена нерафинированная диета с высоким содержанием клетчатки. В то же время, питание с низким содержанием клетчатки способствует развитию варикозного расширения вен, поскольку требует большего напряжения во время дефекации.

Это наблюдение совпадает с результатами других исследований, которые выявили значительную связь между варикозным расширением вен и хроническим запором. Повышенная напряженность в брюшной полости препятствует нормальному кровообращению в ногах. Длительное повышение давления может привести к ослаблению стенок вен, вызывая развитие варикоза или геморроя, а также может влиять на стенку толстой кишки.

А чтобы лучше разобраться, как именно питание влияет на развитие варикозного расширения вен, Факты ICTV обратились к сосудистому хирургу, флебологу с 13-летним опытом Лине Гриншпун.

Питание и варикоз

Развитие варикоза вен зависит от различных факторов, таких, как генетическая наследственность, пол, возраст, уровень активности, но питание является одним из аспектов, на который стоит обратить внимание.

Правильное питание является важной составляющей профилактики варикозного расширения вен.

— Нездоровое питание, приводящее к набору веса, может стать причиной развития варикозной болезни. Когда человек имеет избыточный вес, увеличивается нагрузка на вены, особенно в нижних конечностях. Это может привести к увеличению давления в венах и ухудшению кровообращения, — замечает Лина Гриншпун.

Также, флеболог подчеркивает, что нездоровое питание не редко сопровождается хроническим запором, который также может быть одним из факторов, способствующих образованию варикозных вен.

— При запорах, когда человек тужится, повышается внутрибрюшное давление, что может приводить к увеличению венозного давления в нижних конечностях и неспособности поверхностных вен функционировать должным образом, — говорит врач.

Итак, правильное питание является важным фактором в профилактике варикозного расширения вен.

Каких продуктов следует избегать при варикозе

Еще с древних времен выдающийся древнегреческий философ Гиппократ убедительно утверждал, что “все болезни начинаются с кишечника”.

И при варикозе, находясь на пути к здоровым сосудам, особенно важно обратить внимание на свое питание. Вот список продуктов, которых рекомендуется избегать, чтобы поддерживать оптимальное состояние сосудов:

Пища, богатая жирами животного происхождения. Сладости, содержащие сахар и другие углеводы. Продукты, содержащие кофеин (например, чай, кофе и шоколад). Копченые, чрезмерно соленые и жареные продукты. Алкогольные напитки (употребление алкоголя при варикозной болезни может вызвать образование тромбов в варикозно расширенных венах).

Диеты при варикозе

Если вы придерживаетесь правильного питания, то уже помогаете своему организму быть здоровым. Полезная диета при варикозе способствует:

Снижению отеков.

Нормализации массы тела.

Укреплению сосудистой стенки.

Разжижению крови.

— Пейте достаточное количество воды и уменьшите употребление соли. Исключите полностью из рациона полуфабрикаты, фаст-фуд и консервированные продукты, — советует Лина Гриншпун.

Чем обогатить свой рацион

Включите в свой рацион продукты с высоким содержанием витаминов А, С и Е, такие, как черника, апельсины, смородина, киви и красный перец.

Потребляйте растительные биофлавоноиды, которые являются важным компонентом веноактивных препаратов. Они находятся во многих цветных продуктах, таких, как ягоды (малина, вишня) и овощи (красный перец, помидор).

Включайте в свой рацион продукты, содержащие аминокислоты: бобовые, морепродукты и различные виды орехов.

Включите в свой рацион спаржу, которая способствует укреплению стенок вен и капилляров.

Не забывайте о свекле, которая помогает снизить уровень гомоцистеина в крови, что может повреждать сосуды.

А также авокадо, которое содержит значительное количество глутатиона, защищающего сердце и сосуды от токсичных веществ.

Согласно рекомендациям Лины Гриншпун, важно обеспечивать достаточный прием клетчатки, поскольку это имеет значительное полезное влияние на организм. По ее словам, ежедневная норма клетчатки составляет 30 г. Это количество полезного вещества можно получить, употребив около 300 г фруктов и примерно 400 г овощей.

Основные источники клетчатки включают овощи (капуста, шпинат, спаржа, тыква, огурцы, помидоры, кабачки, свекла, морковь), фрукты (яблоки, клубника, черешни, грейпфруты, сливы, апельсины, бананы), сухофрукты (курага, чернослив, изюм), орехи (миндаль, фисташки, грецкий орех), бобовые (фасоль, горох, нут, чечевица), цельнозерновой хлеб, отруби, гречка и кукурузная крупа.

Итак, правильное питание играет важную роль в профилактике варикозного расширения вен. Консультируйтесь со своим врачом или флебологом для получения индивидуальных рекомендаций по питанию и здоровому образу жизни, которые соответствуют исключительно вашим потребностям. И помните, что самолечение вредит вашему здоровью.