Нещодавні дослідження виявили значний зв’язок між утворенням варикозного розширення вен і хронічним закрепом. Також стало відомо, що правильне харчування допомагає знизити ризик розвитку варикозного розширення вен.

Зазвичай варикозне розширення вен спричиняється послабленням стінок і клапанів. Це часто відбувається, коли тиск у венах зростає через тривале сидіння або стояння. Відсутність деяких продуктів у раціоні також може ускладнювати процес дефекації та сприяти утворенню варикозного розширення вен.

Згідно з дослідженням, варикозне розширення вен рідко спостерігається в країнах і регіонах, де поширена нерафінована дієта з високим вмістом клітковини. Водночас харчування з низьким вмістом клітковини сприяє розвитку варикозного розширення вен, оскільки вимагає більшого напруження під час дефекації.

Це спостереження збігається з результатами інших досліджень, які виявили значний зв’язок між варикозним розширенням вен і хронічним закрепом. Підвищена напруженість у черевній порожнині перешкоджає нормальному кровообігу з ніг. Тривале підвищення тиску може призвести до послаблення стінок вен, спричиняючи розвиток варикозу або геморою, а також може впливати на стінку товстої кишки.

А щоб краще розібратися, як саме харчування впливає на розвиток варикозного розширення вен, Факти ICTV звернулися до судинного хірурга, лікарки-флеболога з 13-річним досвідом Ліни Гріншпун.

Харчування та варикоз

Розвиток варикозу вен залежить від різних факторів, таких, як генетична спадковість, стать, вік, рівень активності, але харчування є одним з аспектів, на який варто звернути увагу.

Правильне харчування є важливою складовою профілактики варикозного розширення вен.

– Нездорове харчування, що призводить до набору ваги, може стати причиною розвитку варикозної хвороби. Коли людина має надлишкову вагу, збільшується навантаження на вени, особливо у нижніх кінцівках. Це може призвести до збільшення тиску в венах і погіршення кровообігу, – зауважує Ліна Гріншпун.

Також флеболог наголошує, що нездорове харчування нерідко супроводжується хронічним закрепом, який також може бути одним із чинників, що сприяють утворенню варикозних вен.

– При закрепах, коли людина тужиться, підвищується внутрішньочеревний тиск, що може призводити до збільшення венозного тиску у нижніх кінцівках та неспроможності поверхневих вен функціонувати належним чином, – каже лікарка.

Отже, правильне харчування є важливим фактором у профілактиці варикозного розширення вен.

Яких продуктів слід уникати при варикозі

Ще з давніх часів визначний давньогрецький філософ Гіппократ переконливо стверджував, що “всі хвороби починаються з кишківника”.

І при варикозі, перебуваючи на шляху до здорових судин, особливо важливо звернути увагу на своє харчування. Ось список продуктів, яких рекомендується уникати, щоби підтримувати оптимальний стан судин:

Їжа, багата на жири тваринного походження. Солодощі, що містять цукор та інші вуглеводи. Продукти, що містять кофеїн (наприклад, чай, кава і шоколад). Копчені, надмірно солоні та смажені продукти. Алкогольні напої (вживання алкоголю при варикозній хворобі може спричинити утворення тромбів у варикознорозширених венах).

Дієти при варикозі

Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, то вже допомагаєте своєму організму бути здоровим. Корисна дієта при варикозі сприяє:

Зниженню набряків.

Нормалізації маси тіла.

Зміцненню судинної стінки.

Розрідженню крові.

– Пийте достатню кількість води та зменште вживання солі. Виключіть повністю з раціону напівфабрикати, фастфуд і консервовані продукти, – радить Ліна Гріншпун.

Чим збагатити свій раціон

Додайте до свого раціону продукти з високим вмістом вітамінів А, С та Е, такі, як чорниця, апельсини, смородина, ківі та червоний перець.

Споживайте рослинні біофлавоноїди, які є важливим компонентом веноактивних препаратів. Вони є в багатьох кольорових продуктах, таких, як ягоди (малина, вишня) та овочі (червоний перець, помідор).

Залучайте до свого раціону продукти, що містять амінокислоти: бобові, морепродукти та різні види горіхів.

Включіть до свого раціону спаржу, яка сприяє зміцненню стінок вен і капілярів.

Не забувайте про буряк, який допомагає знизити рівень гомоцистеїну в крові, що може пошкоджувати судини.

А також авокадо, яке містить значну кількість глутатіону, що захищає серце й судини від токсичних речовин.

Згідно з рекомендаціями Ліни Гріншпун, важливо забезпечувати достатній прийом клітковини, оскільки це має значний корисний вплив на організм. За її словами, щоденна норма клітковини становить 30 г. Цю кількість корисної речовини можна отримати, споживши близько 300 г фруктів і приблизно 400 г овочів.

Основні джерела клітковини містять овочі (капуста, шпинат, спаржа, гарбуз, огірки, помідори, кабачки, буряк, морква), фрукти (яблука, полуниця, черешні, грейпфрути, сливи, апельсини, банани), сухофрукти (курага, чорнослив, родзинки), горіхи (мигдаль, фісташки, волоський горіх), бобові (квасоля, горох, нут, сочевиця), цільнозерновий хліб, висівки, гречка та кукурудзяна крупа.

Отже, правильне харчування відіграє важливу роль у профілактиці варикозного розширення вен. Консультуйтеся зі своїм лікарем або флебологом для отримання індивідуальних рекомендацій щодо харчування та здорового способу життя, які відповідають виключно вашим потребам. І пам’ятайте, що самолікування шкодить вашому здоров’ю.