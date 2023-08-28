Команда американских и немецких ученых в ходе исследования выделила из микробов антибиотик, который может помочь переломить ход борьбы с супербактериями, устойчивыми к современным лекарствам.

При разработке антибиотика исследователи использовали устройство, известное как iCHip, позволяющее культивировать бактерии, которые до сих пор считались бактериальной темной материей — их просто невозможно вырастить в лаборатории.

Устройство помогло исследователям найти кловибактин – антибиотик, который производят почвенные микробы, обнаруженные в Северной Каролине и известные как Eleftheria terrae. Эти бактерии производят вещество, которое токсично для других почвенных микробов и помогает им в борьбе за территорию и ресурсы.

— Поскольку кловибактин был выделен из бактерий, которые раньше невозможно было вырастить, патогенные бактерии раньше не видели такого антибиотика и не успели выработать к нему стойкость, — пояснил соавтор исследования Маркус Вайнгарт.

Как только антибиотик был открыт, исследователи стали выяснять, как он действует. Выяснилось, что механизм его действия отличается от механизма сегодняшних лекарств.

В сущности, он образует клетку вокруг трех разных молекул-предшественников, которые бактериальные захватчики используют для построения своих клеточных стенок.

В исследованиях на мышах кловибактин был эффективным в борьбе с широким спектром патогенов и оказался особенно успешным против грамположительных бактерий, которые вызывают распространенные нозокомиальные инфекции, включая MRSA, стафилококк и стрептококк.

Сейчас исследовательская группа планирует выяснить, как извлечь пользу из эффективности кловибактина. По словам ученых, пройдет некоторое время, прежде чем антибиотик станет широко доступным как лекарство, поскольку ему придется пройти обычный путь клинических испытаний и одобрения.

Источник: Cell