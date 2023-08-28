Команда американських і німецьких учених під час дослідження виділила з мікробів антибіотик, який може допомогти переломити хід боротьби з супербактеріями, стійкими до сучасних ліків.

Під час розробки антибіотика дослідники використовували пристрій відомий як iCHip, що дає змогу культивувати бактерії, які досі вважалися бактеріальною темною матерією – їх просто неможливо виростити в лабораторії.

Пристрій допоміг дослідникам знайти кловібактин – антибіотик, який виробляють ґрунтові мікроби, що були виявлені в Північній Кароліні та відомі як Eleftheria terrae. Ці бактерії виробляють речовину, яка токсична для інших ґрунтових мікробів і допомагає їм у боротьбі за територію та ресурси.

– Оскільки кловібактин було виділено з бактерій, які раніше неможливо було виростити, патогенні бактерії раніше не бачили такого антибіотика і не встигли виробити до нього стійкість, – пояснив співавтор дослідження Маркус Вайнгарт.

Щойно антибіотик було відкрито, дослідники почали з’ясовувати, як він діє. З’ясувалося, що механізм його дії відрізняється від механізму сьогоднішніх ліків.

По суті, він утворює клітину навколо трьох різних молекул-попередників, які бактеріальні загарбники використовують для побудови своїх клітинних стінок.

У дослідженнях на мишах кловібактин був ефективним у боротьбі з широким спектром патогенів і виявився особливо успішним проти грампозитивних бактерій, які спричиняють поширені нозокоміальні інфекції, включно з MRSA, стафілококом і стрептококом.

Наразі дослідницька група планує з’ясувати, як отримати користь з ефективності кловібактину. За словами вчених, мине деякий час, перш ніж антибіотик стане широко доступним як ліки, оскільки йому доведеться пройти звичайний шлях клінічних випробувань і схвалення.

Джерело: Cell