Исследования ученых из разных стран показывают, что двуязычные люди получают некоторые когнитивные преимущества в более позднем возрасте. В частности доказано, что изучение иностранного языка может отсрочить возникновение заболевания на срок до пяти лет.

Польза двуязычия для стареющего мозга

Известно, что многие виды деятельности связаны с улучшением здоровья мозга в пожилом возрасте, например, получение высшего образования в молодости, физическая активность и хобби, стимулирующие когнитивные функции.

Сейчас смотрят

Однако эксперты говорят, что регулярное владение несколькими языками может быть особенно полезным.

— Вы не получите такого обогащающего опыта от любого другого интеллектуального занятия, например, от игры на музыкальном инструменте, — утверждает, — доцент Университета Западного Сиднея в Австралии, специализирующийся на двуязычии Марк Антониу.

Когнитивная тренировка

Сотрудник парижской больницы Брока, изучающая двуязычие и здоровье мозга Кейтлин Уэр говорит, что когнитивная польза заключается в том, что нам приходится подавлять свой родной язык.

Мозг вынужден это делать, если мы пытаемся вспомнить нужные слова на другом языке. Поэтому, если второй язык используется часто, мы получаем когнитивную тренировку, отмечает Уэр.

Устойчивость мозга к нарушениям

По словам исследователей, процесс, называемый когнитивным торможением, связан с улучшением исполнительных функций. Теоретически, улучшая эти типы процессов, мозг становится более устойчивым к нарушениям, вызванным такими заболеваниями, как деменция. Это концепция, известная как когнитивный резерв.

В среднем на четыре года позже

Другими словам, утверждают ученые, чем сильнее наши умственные способности, тем дольше мы сможем нормально функционировать, даже если здоровье вашего мозга начнет ухудшаться.

В знаковой статье 2007 года исследователи из Торонто обнаружили, что среди людей с деменцией у тех, кто говорил на двух языках, симптомы развивались в среднем на четыре года позже, чем у тех, кто этого не делал.

В нескольких исследованиях, опубликованных с тех пор, были получены аналогичные результаты.