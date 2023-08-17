Деменция — это не одно заболевание. Таким общим названием обозначают состояние, которое проявляется снижением памяти, когнитивных процессов.

Часто деменцию называют старческим слабоумием, которое делает невозможной нормальную жизнь человека, он уже не может себя обслуживать, меняется его поведение, исчезают чувства и эмоции.

Человек будто становится чужим, а семье приходится прилагать много усилий, чтобы обезопасить его от непредсказуемых поступков и действий.

— Деменция возникает из-за нейродегенеративных изменений в мозге. В частности, накапливаются патологические белки, и это нарушает нейронные связи, что и вызывает различные проблемы, — объясняет невролог Анастасия Гончар.

В мире более 55 миллионов человек имеют деменцию. Деменция занимает седьмое место среди основных причин смертности и развития инвалидности у людей старшего возраста.

Часто деменцию отождествляют с болезнью Альцгеймера.

— Это не совсем верно. Болезнь Альцгеймера действительно занимает существенный процент среди всех типов деменций. Однако есть и другие, — говорит врач.

По ее словам, отличают сосудистую, фронтотемпоральную деменции, деменции, развившиеся вследствие инсульта или травмы головы, наследственных нейродегенеративных или метаболических, эндокринных, инфекционных заболеваний и т.д.

Правильно ли утверждать, что в старости у каждого может возникнуть деменция?

— Нет. И хотя болезнь прежде всего связана с возрастом, деменция не является частью нормального старения, — объясняет Гончар.

Однако, невролог все же отмечает, что возраст более 65 лет, генетические мутации, женский пол — существенные факторы возможного развития болезни.

В группу риска также входят те, у кого долгое время отмечается высокое кровяное давление, диагностирован сахарный диабет, ожирение, у кого большой стаж табакокурения, чрезмерное потребление алкоголя, низкая когнитивная активность, долговременная депрессия.

Неужели все те, кто имеет такие проблемы, обречены со временем на деменцию?

— Конечно, нет. Но риск велик и этот риск можно существенно уменьшить, — убеждает невролог.

Первое — следить за своим давлением, если врач прописал лекарства, не пропускать их прием.

Второе — если у вас диабет, с помощью питания, лекарств и физической активности старайтесь не допускать прогрессирования болезни.

Третье — бросайте курить и ограничьте употребление алкоголя.

Четвертое — попробуйте снизить свой избыточный вес с помощью диет и физических упражнений. Отдавайте предпочтение в своем рационе фруктам, овощам, бобовым, оливковому маслу и рыбе.

По крайней мере дважды в неделю выполняйте силовые упражнения — это может быть, например, работа в саду. Вообще то ВОЗ рекомендует еженедельно минимум 150-300 минут заниматься умеренными аэробными нагрузками.

Пятое — учитесь чему-то новому. Независимо от возраста. Бросьте вызов своему мозгу!

— Существует теория когнитивного резерва, согласно которой высокая интеллектуальная вовлеченность человека в течение жизни защищает его мозг от старения, разрушения клеток и от откладывания патологических белков, — говорит Анастасия Гончар.

Шестое — общайтесь. С друзьями, с семьей, рассказывайте им о своих ощущениях.

Присоединяйтесь к читательскому клубу, волонтерству, знакомьтесь с новыми людьми, с которыми разделяете общие интересы

Можете даже завести дневник и записывать туда свои мысли и впечатления. Все это сможет отвлечь вас от плохого настроения, а, в конце концов, и депрессии. То есть, исключить еще один фактор, который может привести к деменции.

Источник: Бережи себе